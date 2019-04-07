Сын, которого похитили в начальных классах, вернулся домой только через 21 год

Сюй Вэньбинь был похищен в 1998 году, когда ему было всего восемь лет, по дороге домой из школы. Но только сейчас он вернулся к родителям.

Сюй возвращался из школы, когда к нему подошёл незнакомец и предложил пойти с ним попробовать момо — разновидность пельменей, популярных в Китае. Мальчик жил в китайской провинции Шэньси, но после похищения его увезли за тысячу километров от дома и продали другой семье, где он получил имя Чжан Хао. Несмотря ни на что, Сюй всё равно помнил своих родителей и мечтал о воссоединении с ними. Его искали годами, но всё было безрезультатно.

В 2000 году родители предоставили образцы ДНК для национальной базы данных. Но даже это не помогло. Только в прошлом году Чжан Хао, которому сейчас 29 лет, внёс свои данные ДНК в базу. Неясно, почему он так долго ждал и не обращался в полицию, чтобы найти настоящих родителей, а также как он жил последние 20 лет.

Похищение детей — серьёзная проблема в Китае, в основном это происходит из-за политики "одна семья — один ребёнок", которая была введена в 1979 году и ликвидирована в 2015 году. Под угрозой находились прежде всего мальчики, потому что китайцы предпочитают иметь сыновей.