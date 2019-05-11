"Дочь спрашивает о тебе". Муж посвятил блог жене, чью смерть он пережил с трудом

Испытав невероятную потерю, 39-летний Марк Уилкок не знал, как справиться с горем и как теперь одному растить 8-месячную Марго. Чтобы хоть как-то отвлечься, несчастный папа завёл блог, в котором рассказывал о своей жизни и трудностях. И оказалось, это была хорошая идея, пишет Mirror.

Трагическое событие произошло два года назад. Марк и его жена — 35-летняя Кэтрин, как обычно, прогуливались с коляской недалеко от дома. Они обсуждали планы на будущее, шутили и смеялись, а затем решили заглянуть в местный паб, чтобы посидеть и передохнуть. Вдруг Кэтрин стало нехорошо, и Марк кинулся за водой. Но когда он вернулся, то обнаружил неподвижную жену, безжизненно привалившуюся к коляске.

1 мая 2019 года я вышел из дома, будучи мужем и папой прекрасной малышки Марго. Через несколько часов я оказался возле больничной койки — вдовец и отец-одиночка Марк Уилкок

У Кэтрин просто остановилось сердце, скорая прибыла слишком поздно. Марк был потрясён этой потерей, он не знал, что делать дальше. Он не мог опустить руки и дать себе время погоревать — нужно было заниматься маленькой Марго. Но одно Марк решил для себя точно — дочь должна вырасти счастливой и радостной.

Я притворялся папой-супергероем, которому всё по плечу. Но глубоко внутри я был готов рассыпаться на части и утонуть в море горя и печали Марк Уилкок

Чтобы хоть куда-то направить свою негативную энергию, Марк завёл блог под названием "Без дождя нет радуги". Там он описывал будни вдовца с маленьким ребёнком, свои эмоции и то, как справляется с отсутствием мамы Марго. То, что затевалось исключительно как самотерапия, обернулось популярным порталом, который помог многим супругам, точно так же потерявшим вторую половину.

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