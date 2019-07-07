Жена, чей муж умер от рака, сдержала обещание и путешествует по миру с его фото

Супруги из Мельбурна (Австралия) — Мишель и Пол Бёрк — договорились отправиться в кругосветное путешествие, как появится свободное время. Но оно всё не появлялось, а потом врачи обнаружили у Пола меланому, пишет LADbible.

Сперва на шее Пола появилась сыпь, но затем она начала распространяться и чернеть. С первым случаем рака кожи супруги Бёрк справились — как и со вторым. Но вот в третий раз им уже не повезло, и лечение отобрало у Пола все его силы. Умирая, он попросил жену исполнить их мечту и посмотреть мир, пусть и не с ним.

Но Мишель не собиралась отбросить 25 лет совместной жизни: раз было обещание — значит, надо его выполнять. Женщина сделала картонную фигуру мужа и отправилась с ней в путешествие. Многие удивлялись, заметив, как в популярных туристических местах женщина фотографируется с картонкой, но теперь они знают правду.

Я сказала ему, что возьму его фото или сделаю картонную фигуру, упакую чемодан и поеду смотреть мир. У Пола всегда было странное чувство юмора. Я уверена, что напоследок он разбудил во мне азарт — он знал, что тогда я не отступлюсь Мишель Бёрк

Вдова уже успела посетить Букингемский дворец, Стоунхендж, Нью-Йорк, Шотландию и Ирландию. Чуть позже Мишель планирует свозить мужа в Гонконг. Большую часть жизни она провела вместе с Полом и даже теперь не собирается что-либо менять.