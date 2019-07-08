Жених стал героем, поймав вора накануне свадьбы, но шрамы испугали всех гостей

31-летний Скотт Ричардсон из Кента, Англия, накануне своего самого важного дня решил провести время на квизе в пабе. Но обычный спокойный вечер с друзьями обернулся страшными травмами для парня и чуть не испортил торжество.

Во время викторины Скотт заметил, как подозрительный мужчина взял кошелёк и телефон, ему не принадлежащие. Жених попытался остановить вора — он вежливо попросил, чтобы мужчина вернул вещи и покинул паб. Но тот швырнул пустой бокал из-под пива Скотту в лицо и, к сожалению, не промахнулся, пишет Daily Mail.

Врачи наложили парню 14 швов и потратили немало времени, чтобы вынуть все осколки из его глаза. Медики предупредили Скотта, что, вероятно, его придётся удалить. Но спустя несколько часов кропотливой работы глаз и зрение парня были спасены. Сперва Скотт сообщил новости сестре, не желая волновать свою невесту — Адель. Но позже, уже утром, они созвонились и, несмотря на всё, решили провести церемонию.

Впервые его раны я увидела уже у алтаря. Мне стало плохо, они были ужасны. Хоть визажист и потратил на Скотта больше времени, чем на меня, всё равно на это было страшно смотреть Адель Ричардсон

Скотт всю ночь не спал, проведя в больнице. Ему пришлось по-быстрому вымыть осколки и кровь из волос и лететь в загс. Весь день его мучила боль в ранах и мигрень, а их двухлетний сынишка Оскар пугался при взгляде на папу. Несмотря на все старания Скотта и Адель, праздник вышел не таким счастливым, как они хотели. А вора суд приговорил выплатить пострадавшему штраф в тысячу фунтов (почти 82 тысячи рублей).

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