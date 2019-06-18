Сын поздравил любимого отца с праздником, повторив его старое фото спустя 40 лет

Парень решил отметить День отца и особым образом порадовать своего родителя, "закосплеив" его спустя много лет.

Пользователь с ником uniquersneaker выложил на Reddit коллаж со старой фотографией отца, выпускника 1980 года. На снимке слева стоит загорелый мускулистый парень с задорной улыбкой. А справа позирует уже сам автор поста, который повторил образ папы спустя почти 40 лет. На том же месте, в той же одежде и тоже выпускник.

На День отца в этом году я воссоздал свою любимую фотографию с моим папой. Это он после окончания средней школы в 1980 году и я после окончания сейчас uniquersneaker

Снимок произвёл фурор и меньше чем за сутки выбился в топ, набрав 52 тысячи лайков. И юзеры принялись бурно обсуждать фотографию. Часть из них отметила интересную особенность. Пользователи писали, что, по их мнению, раньше выпускники выглядели гораздо старше. Тем не менее автор стал отличным примером для других сыновей. Ведь кто бы не обрадовался такому трогательному сюрпризу?

Как отец я надеюсь, что мой сын тоже сделает для меня подобное когда-нибудь. Отличный пост и ты, кажется, отличный сын Shonuf420

Почему тогда все были похожи на 35-летних, которые играют старшеклассников в кино? Deyvicous

Пришёл спросить, почему все они выглядят намного старше. Мой отец мог отрастить бороду в средней школе, я уже в университете — и пытаюсь изо всех сил RarelyComfortable

Отец сделал фото, которое напугало весь Reddit: никто не смог найти его ноги