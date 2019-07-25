Парень снял "эротическое" видео для жены, но в восторге остался весь Reddit

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Кадр из видео Reddit/tftrav

Как доставить удовольствие жене одним видео — спросите у этого парня. Его ролик заставил "вспотеть" десятки тысяч людей в Сети.

Пользователь Reddit поделился видео, которое он снимал для своей жены. Он пообещал ей отправить кое-что горячее. И хоть ролик вряд ли попадает под понятие эротического, он точно превосходит все ожидания.

Хозяйственный муж лишь прибрался на кухне. Однако это видео за считаные часы стало популярным на Reddit. Пользователи в комментариях согласились, что кадры действительно могут взбудоражить воображение любой женщины.

Прекрати, мне нельзя так возбуждаться

XdDre12131

Это очень горячо

Bugaloo2u2

<p><strong>Кадр из видео </strong>Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/ch31gv/told_my_wife_i_was_sending_her_an_erotic_video/?utm_source=share&utm_medium=web2x" target="_blank">tftrav</a></p>

Другие же комментаторы оценили качество уборки, ну и, конечно, заметили, что будут не против, если герой видео запишет следующие ролики у них в квартире.

Этот парень может снимать эротические видео в моём доме когда захочет... Особенно в гараже

Shaka_sulu

Ты даже порезал упаковку из-под пива... Что за хороший человек!

TheRobbieHeart

Я сейчас в отпуске без мужа и хочу, чтобы он тоже прислал мне что-нибудь такое же сексуальное, как это

Theboozehoundbitch

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