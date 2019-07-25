Парень снял "эротическое" видео для жены, но в восторге остался весь Reddit

Как доставить удовольствие жене одним видео — спросите у этого парня. Его ролик заставил "вспотеть" десятки тысяч людей в Сети.

Пользователь Reddit поделился видео, которое он снимал для своей жены. Он пообещал ей отправить кое-что горячее. И хоть ролик вряд ли попадает под понятие эротического, он точно превосходит все ожидания.

Хозяйственный муж лишь прибрался на кухне. Однако это видео за считаные часы стало популярным на Reddit. Пользователи в комментариях согласились, что кадры действительно могут взбудоражить воображение любой женщины.

Прекрати, мне нельзя так возбуждаться XdDre12131

Это очень горячо Bugaloo2u2

Другие же комментаторы оценили качество уборки, ну и, конечно, заметили, что будут не против, если герой видео запишет следующие ролики у них в квартире.

Этот парень может снимать эротические видео в моём доме когда захочет... Особенно в гараже Shaka_sulu

Ты даже порезал упаковку из-под пива... Что за хороший человек! TheRobbieHeart

Я сейчас в отпуске без мужа и хочу, чтобы он тоже прислал мне что-нибудь такое же сексуальное, как это Theboozehoundbitch

10 фото, которых будет достаточно, чтобы любой жене захотелось подать на развод