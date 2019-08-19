Внучка нашла своего дедушку на Google-картах спустя два года, как его не стало

19-летняя Луиза Хоенле из Швейцарии, чей дедушка скончался от рака, обнаружила, что он увековечен на панорамах Google Street View. Пожилой мужчина был заядлым садовником и каждый день ухаживал за своими любимыми растениями. Поэтому неудивительно, что кадр с ним был сделан именно на заднем дворе. Дедушки не стало в 2016-м в возрасте 93 лет. Его жена умерла в тот же год.
Когда внучка заметила дедушку на панораме, то воспоминания нахлынули на неё. Дело в том, что этот дом семейная пара построила самостоятельно и прожила здесь несколько десятилетий. И получившаяся панорама стала чем-то гораздо большим, нежели просто снимком, несмотря на плохое качество и размытое лицо.
После того как Луиза опубликовала дорогую сердцу находку на Reddit, пользователи поделились с девушкой похожими историями, когда им удавалось разглядеть своих умерших родственников на панорамах Google.
Я постоянно смотрю на старый дом дедули и бабули на картах Google. Вид с переулка никогда не обновляли, поэтому задняя часть их дома по-прежнему выглядит так же, как и 10 лет назад, словно это виртуальная прогулка во времени
Пользователь Reddit
О, это заставило меня плакать. Никогда не задумывался о том, сколько людей на картах Google могут существовать вечно
Пользователь Reddit
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