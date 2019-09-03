Посты отца, чьи сыновья один за другим уехали от него, растрогали весь Twitter

Большинству из нас известны чувства расставания с родительским гнездом. Ну а некоторые не понаслышке знают, каково мамам и папам, когда их детишки начинают свой собственный путь вдали от родного дома. Эта история как раз про них.

В своём Twitter-аккаунте молодой человек под ником BrooksBarber опубликовал скриншоты Instagram-постов своего отца. В них папа делится семейными фотографиями и подписями, способными растрогать даже самого сухого человека в мире.

Почему папа так серьёзно относится к "Инстаграму" и почему я прямо сейчас реву в Нашвилле? BrooksBarber

В первом посте отец рассказал, что у него с сыновьями есть старая традиция: каждую неделю они ходят в Dairy Queen (американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на мороженом. — Прим. Лайфа). Он отмечает, что один из его мальчиков скоро уедет в другой город на учёбу.

"Что ж, у меня с мальчиками есть старая традиция. Каждую неделю или около того мы ходим в DQ. Садимся всегда за один и тот же столик и делаем заказ у одной и той же невысокой пожилой леди. В этом году мы отдали Университету Джорджии одного из нашей команды, поэтому это последняя совместная фотография в DQ, прежде чем Брукс уедет, чтобы стать большим мальчиком".

И когда Брукс покинул родной город, традиция не прекратилась. Уже втроём они всё ещё ходили в кафе. И хоть на фотографии глаза отца наполнены грустью, самая слёзодавительная публикация от папы ещё впереди.

"Потом нас стало всего трое. Традиция походов в DQ продолжилась, но наши ряды поредели, хоть они и были крепкими. Я с Брайсом и Люком. Скоро они тоже отправятся в колледж, и что же будет тогда..."

И когда остальные его сыновья покинули дом ради учёбы, он остался верен традиции, хотя и поделился, что дело совсем не в мороженом.

"А теперь лишь я один. В действительности само кафе мало что значило. Главным было то, что мы проводили время в поездках туда и обратно, разговаривая, слушая их музыку и наблюдая за тем, как они общаются друг с другом как братья. Возможно, я буду заходить сюда иногда, и уж точно, когда они приедут домой, но без них это всего лишь мороженое:)".

Твит со скриншотами набрал порядка 150 тысяч репостов и почти миллион лайков, а в комментариях пользователи начали переживать о грустном папе и даже предложили ребятам бросить учёбу в университете, чтобы не расстраивать отца.

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