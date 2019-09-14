Мать десятерых парней пошла ва-банк и не прогадала, родив наконец-то девочку

После десяти попыток завести дочь у пары из Британии всё-таки получилось. Малышку назвали Кэмерон.

39-летняя Алексис Бретт из Шотландии сейчас на седьмом небе от счастья. У неё с мужем Дэвидом появилась, говорим без преувеличения, долгожданная дочь.

В конце 2019 года семейство Бреттов взволновала радостная новость. Тест на беременность, который сделала Алексис, оказался положительным. Домашние по привычке предположили, что ждут очередного брата, сообщает The Sun. Но система дала сбой.

Честно, я ожидала услышать, что у меня будет ещё один сын. Но когда я узнала, что это девочка... Я была в восторге! И вот она уже здесь, с нами. Просто фантастика Алексис Бретт

Малышка Кэмерон уже вносит свои коррективы в устоявшиеся правила семьи. Раньше её братья проводили время исключительно в мужской компании. Но всё меняется и теперь ребята с удовольствием играют со своей новой сестрой.

Теперь они ведут себя намного лучше. Даже не шумят, когда сестра спит, и помогают кормить её. Очень здорово! Дэвид Бретт

Семья Бреттов живёт в доме с пятью спальнями. Держать его в порядке конечно, непросто, но родители хорошо справляются. К тому же это не так сложно, когда у тебя десять помощников. С появлением девочки Алексис и Дэвид с юмором заявляют: с них достаточно!

Теперь мы точно останавливаемся! Я знаю, что говорила то же самое ещё в прошлый раз, но сейчас я действительно уверена. Теперь я люблю свою семью как никогда раньше Алексис Бретт

Мать десятерых детей (все мальчики): С меня, пожалуй, хватит!