Папа делает одинаковые фото с 2007 года, и удивительно — на них он лишь молодеет

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Фото © Reddit/courosa

Профессор и отец из Канады Алек Курос больше десяти лет назад завёл традицию — регулярно делать со своей дочерью одинаковые фотографии. Годы идут, дочь растёт, а вот папа со временем становится только моложе и красивее.

Алек поделился кадрами с дочкой на Reddit. На снимках они сидят вместе на диване, положив свои ноутбуки на колени. Фото сделаны в 2007, 2014 и 2019 годах — с достаточной разницей, чтобы заметить, как дочь из маленькой девочки превращается в красивую девушку. А её папа... становится только моложе!

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/dcapzu/2007_2014_2019/" target="_blank">courosa</a> Алек Курос и его дочь в <strong><ins>2007</ins></strong> году</p>

В интервью для Bored Panda профессор раскрыл секрет вечной молодости. За позитивными изменениями во внешности отца стояли серьёзные перемены в его образе жизни. Так, не обошлось без постоянных физических упражнений, правильного питания и снижения уровня стресса.

Я обычно шучу, что на более свежих фото я просто научился выбирать правильный ракурс. Но по большей части причина в новом образе жизни. Я хожу в тренажёрный зал четыре-семь раз в неделю и питаюсь гораздо правильнее, чем раньше

Алек Курос

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/dcapzu/2007_2014_2019/" target="_blank">courosa</a> Алек Курос и его дочь в <strong><ins>2014</ins></strong> году</p>

Теперь в моём рационе меньше углеводов и больше полезных жиров и белков. Ещё я пытаюсь меньше нервничать. Когда мы находимся в стрессовом состоянии, очень хочется перекусить, что, конечно, вызывает много проблем впоследствии

Алек Курос

У Алека большая семья. Помимо девочки c фотографий у него есть ещё три ребёнка. И, как поделился отец, их отношениям многие могут позавидовать.

<p>Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/dcapzu/2007_2014_2019/" target="_blank">courosa</a> Алек Курос и его дочь в <strong><ins>2019</ins></strong> году</p>

Мои дети нуждаются во мне, и я нуждаюсь в них. Я должен быть рядом с ними так долго, как только смогу. Поэтому, когда я иду в спортзал и жалею, что не провожу с ними пару лишних часов, я напоминаю, что так я потенциально добавляю годы к своей жизни

Алек Курос

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3IwQ2OBYjC/" target="_blank">courosa</a></p>

Бабушка шокирует своим возрастом, тренируясь 5 раз в неделю ради красивого тела

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