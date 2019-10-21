Невеста пошла к алтарю под поздравления и соболезнования — утром умерла её мама

24-летняя Нелл Кордукс из графства Камбрия, Англия, перенесла церемонию, чтобы мама смогла на неё прийти, но судьба распорядилась иначе.

Нелл и её жених Мэтт встречались уже шесть лет. Но решили официально оформить свои отношения, когда узнали, что 56-летняя мама девушки, Бекки, серьёзно больна. Летом ей поставили страшный диагноз — рак мозга. И сначала пара рассчитывала устроить свадьбу перед Рождеством, но Бекки становилось всё хуже. Боясь не успеть, они перенесли церемонию на три месяца.

Но жизнь распорядилась иначе. Бекки таяла на глазах и ко дню, на который было запланировано торжество, она уже не могла вставать. Всё это время дочка спала на полу у её кровати и, боясь худшего, торопилась хоть немного показать маме, какой будет свадьба. Поставила выбранную музыку, принесла платье, а её сестра прочла приготовленную речь, пишет Mirror.

Ей было очень плохо, она не могла говорить, есть или пить, но хотя бы могла слышать нас. Я спала в её комнате на полу и каждый раз прощалась, когда выходила даже на пару минут Нелл Кордукс

На свадьбу Бекки прийти уже не смогла. Она дожила до этого дня и скончалась утром перед церемонией. Но торжество всё равно состоялось, несмотря на боль потери. Ведь, по словам Нелл, мама хотела именно этого. Девушка распечатала фотографию Бекки, взяла её обручальное кольцо и прошла свой путь к алтарю, принимая поздравления и соболезнования одновременно.

Мы исполняли танец молодожёнов, и я чувствовала себя виноватой. Но я думала, что могла либо стоять тут и плакать, либо продолжать праздник, как того хотела бы мама — Нелл Кордукс

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