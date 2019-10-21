Невеста пошла к алтарю под поздравления и соболезнования — утром умерла её мама

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Фото © Facebook / Nell-Elizabeth Cordukes

24-летняя Нелл Кордукс из графства Камбрия, Англия, перенесла церемонию, чтобы мама смогла на неё прийти, но судьба распорядилась иначе.

Нелл и её жених Мэтт встречались уже шесть лет. Но решили официально оформить свои отношения, когда узнали, что 56-летняя мама девушки, Бекки, серьёзно больна. Летом ей поставили страшный диагноз — рак мозга. И сначала пара рассчитывала устроить свадьбу перед Рождеством, но Бекки становилось всё хуже. Боясь не успеть, они перенесли церемонию на три месяца.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/NellHBTL?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAQPygU018KfFiEY6g8A-W76-Fid8Xg0gJR23i_JgEMMIih-hYW2oClD8G5tpYAVz6KU2160fDHjDPK&hc_ref=ARTEvckGOAatIdDom4xID4X090-l5-Yn03WpXnltBdCy10zN6KvsW_H_hyCNj2YaWoY" target="_blank"><strong><ins>Nell-Elizabeth Cordukes</ins></strong></a></p>

Но жизнь распорядилась иначе. Бекки таяла на глазах и ко дню, на который было запланировано торжество, она уже не могла вставать. Всё это время дочка спала на полу у её кровати и, боясь худшего, торопилась хоть немного показать маме, какой будет свадьба. Поставила выбранную музыку, принесла платье, а её сестра прочла приготовленную речь, пишет Mirror.

Ей было очень плохо, она не могла говорить, есть или пить, но хотя бы могла слышать нас. Я спала в её комнате на полу и каждый раз прощалась, когда выходила даже на пару минут

Нелл Кордукс

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Lakeland-Maze-Farm-Park-201922685200/?__tn__=kC-R&eid=ARCSEUcHdORnlwY-r8eHAJnEmF_b6oaqrnAb1tRcnAfukeLoiQVKd5NlomO_WpPzt8x0RprLZTXM8hdV&hc_ref=ARRh2kOVK4MwHqGZ59KNRnqCHBhT6AhkDDVBrjH42vAhWJs_11uPzqBkd3OiI3Py9dc&__xts__%5B0%5D=68.ARDHKpGkjBGjnqtnflJDnyl8zMA3HN299fXnXf0ciFvSw76Qp03YKziJNEcW7Fq4Vi29Zqjq7aTXEK8Y-dYydla7SwfXhLkrj2ie8dYHIyfwZXkWry2GnBj4HxYwIaGjIplBfjGojl9tz2njBhXSayHGmxD0HW7rZ4WeKSp7WnTCV2XxzCUZiu-3e_suCW_6ilh1-Stikm8zN7lssftCrp91MIJCkH2RiiPBicB204e3OIbowuGxyTMVFm5ULZpprdgCBKWqd33cKtBcwlCnlZpeQsIf92_yV-KqpW1hIzmiysMvj1ep0uMgLuGaHZ68LYd764K_hWiDjsKrpIks" target="_blank"><strong><ins>Lakeland Maze Farm Park, </ins></strong></a><a href="https://www.facebook.com/MattHBTL" target="_blank"><strong>Matthew Cordukes</strong></a></p>

На свадьбу Бекки прийти уже не смогла. Она дожила до этого дня и скончалась утром перед церемонией. Но торжество всё равно состоялось, несмотря на боль потери. Ведь, по словам Нелл, мама хотела именно этого. Девушка распечатала фотографию Бекки, взяла её обручальное кольцо и прошла свой путь к алтарю, принимая поздравления и соболезнования одновременно.

Мы исполняли танец молодожёнов, и я чувствовала себя виноватой. Но я думала, что могла либо стоять тут и плакать, либо продолжать праздник, как того хотела бы мама

— Нелл Кордукс

Муж заявил жене, что её грудь выглядит странно, не зная, что этим спас ей жизнь

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