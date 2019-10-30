Селфи школьницы раскрыло тайну о том, как мама украла её у настоящих родителей

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Фото © BBC

21-летняя Миш Соломон из Кейптауна, ЮАР, в недавнем интервью BBC рассказала, как одно лишь селфи изменило её жизнь. Она узнала, что женщина, которую она считала своей матерью, на самом деле украла её из роддома.

В 2015 году, когда 17-летняя Миш училась в школе, одноклассники рассказали ей о Кэссиди Нёрс — девочке, с которой они были очень похожи. Несмотря на то что Миш была на несколько классов старше, у школьниц завязалась крепкая дружба. Так продолжалось несколько месяцев, пока однажды они не сделали общее селфи и Кэссиди показала фотографию своим родителям.

<p>Миш Соломон и Кэссиди Нёрс, 2015 г. Фото © <a href="https://www.bbc.com/news/stories-49825705" target="_blank">BBC</a></p>

Тогда мама и папа Кэссиди попросили узнать, когда у Миш день рождения. Оказалось, девочка родилась в тот же день, что и их пропавшая дочь, которую украли прямо из роддома. Отец сразу обратился в полицию.

Спустя неделю Миш вызвал директор школы и сообщил, что женщина, которая её воспитывала, похитила её 17 лет назад. Когда школьнице сделали ДНК-тест, теория подтвердилась.

Я была просто в шоке. Моя жизнь вышла из-под контроля

Миш Соломон

<p>Лавона Соломон вместе с новорождённой Миш, 1997 г. Фото © <a href="https://www.bbc.com/news/stories-49825705" target="_blank">BBC</a></p>

Это разбило мне сердце. Она была нужна мне. Хотя бы чтобы спросить: "Почему? Что происходит?" Я была поражена, что она не моя мать

Миш Соломон

За похищение ребёнка Лавону Соломон осудили на шесть лет. Миш, которая уже сама родила ребёнка, часто посещает её и признаётся, что хочет, чтобы её мать скорее вышла на свободу.

<p>Миш Соломон, 2019 г. Фото © <a href="https://www.bbc.com/news/stories-49825705" target="_blank">BBC</a></p>

Биологические родители Миш развелись и теперь вместе не живут. Ни с кем из них девушка жить так и не решилась, хотя сейчас изо всех сил пытается наладить с ними отношения, пишет BBC.

Девушка сделала селфи за несколько минут до инсульта, и это фото спасло ей жизнь

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