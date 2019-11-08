Девочка отправила папе милое письмо "на небеса", и ответ не заставил себя ждать

Шестилетняя Холли Морган из города Уиднес, Великобритания, в канун Рождества написала своему скончавшемуся отцу. Спустя несколько дней ей пришёл трогательный ответ, от которого девочка была в восторге.

В июне прошлого года Холли потеряла отца. Найджел Морган, ветеран войны в Персидском заливе 1991 года, скончался от бронхопневмонии. Несмотря на свой юный возраст, девочка всё понимала и вместе с семьёй переживала его уход.

В декабре 2018-го, в канун Рождества, девочка решила запустить в небо воздушный шарик как особое послание для папы. Малышка решила, что будет правильным также отправить ему открытку, ведь в октябре у Найджела был день рождения.

Холли отпустила в небо шар в цветах "Ливерпуля" на Рождество, а потом спросила меня, сможем ли мы отправить ему открытку на день рождения. Я ответила, что не уверена, сможет ли её кто-то доставить Лаура Аллен, мама Холли

Но девочка была настроена решительно. Она сама сделала открытку, запечатала в конверт и на нём написала: "Папе на небеса". Когда они приехали на почту, работник сказал, что сзади нужно обязательно написать адрес отправителя. Также он предупредил, что почта обязательно её известит о том, что письмо благополучно доставлено.

Спустя несколько дней в почтовом ящике Лаура нашла письмо на имя дочери. Поначалу мама даже не поняла, что именно это такое, пишет Daily Mail. Оказалось, Королевская почта отчиталась: послание Холли достигло адресата, "преодолев звёзды и другие космические объекты на своём пути".

Она открыла конверт и попросила, чтобы я прочитала. Холли была очень рада! Просто счастлива, что получила ответ. Думаю, она продолжит писать папе Лаура Аллен, мама Холли

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