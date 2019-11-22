Силуэт отца, которого уже нет в живых, возник на снимке УЗИ его беременной дочки

Пользовательница Reddit поделилась удивительной историей, которая произошла с ней, когда она получила снимки УЗИ.

Шантель пришла на плановый осмотр во время своей второй беременности, чтобы проверить, всё ли в порядке с малышом. Однако когда она увидела результат УЗИ, то не могла поверить своим глазам. На снимке рядом с ребёнком был силуэт, похожий на лицо её недавно умершего отца, сообщает Unilad.

Девушка сравнила снимок УЗИ со старым семейным фото, сделанным в 2009 году после рождения первого ребёнка. И сходство оказалось поразительным — на обоих изображениях был одинаковый профиль. Вполне возможно, что это лишь совпадение, но на ультразвуке действительно можно разглядеть нос, шею, губы и подбородок дедушки.

По крайней мере, Шантель на все 100% уверена, что так оно и есть. И в этом её поддержали некоторые пользователи Reddit, которые поделились похожими историями.

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