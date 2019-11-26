Отец наказал дочь изощрённым способом и стал звездой всех её социальных сетей

Когда Тоня Форд и Ларри Самптер узнали, что их 15-летняя дочь Мадленн тайно пригласила мальчиков на вечеринку с ночёвкой, они были вынуждены её наказать. Но, как современные родители, оставили девочке выбор.

Мадди под домашним арестом. У неё были варианты: либо мы просто забираем у неё телефон на месяц, либо всего на 2 недели, но контролируем её соцсети. Она выбрала 2-й, так что следите за постами в Instagram, Snapshat и Tiktok от родителей! madelynn.ellagrace

Тогда Мадленн и не подозревала, насколько она пожалеет о сделанном выборе. Папа девушки ответственно подошёл к исполнению санкций. С тех пор как аккаунты дочери оказались в его власти, он оторвался по полной.

Ларри успел записать порядка десяти видео для Tiktok, от которых стыдно не только Мадленн, но всем, кто их посмотрит. Но наказание есть наказание — да и сам отец доволен результатом, пишет TODAY.

После первого же дня Мадленн сказала: "Я передумала! Выбираю месяц". Но Ларри ей отказал: "Я уже много вложил в это и у меня ещё куча идей. Оставляем 2 недели". Ему понравилось. Думаю, он заведёт себе собственный аккаунт TikTok, когда это закончится Тоня Форд, мама Мадленн

Инстаграм наказанной тоже подвергся атаке Ларри. Помимо размещения глупых, но от этого лишь более забавных фото папа практикуется в иронии. В одном из постов он написал: "Почувствовал себя хорошеньким. Может, позже удалю", а кадры у бассейна в розовой майке отец прокомментировал: "Просто отдыхаю в этот прекрасный воскресный день!! И пусть хейтеры ненавидят!!"

И хоть соцсети были под контролем родителей Мадленн совсем недолго, папа девочки стал знаменитостью. Люди, которые узнали о нём из новостей, специально ищут профиль и комментируют уморительные посты. Есть те, кто готовы следить за обновлениями Ларри и дальше, поэтому советуют ему завести собственные аккаунты в соцсетях.

Отец прыгнул за борт ради красивых фото дочки, и вот что из этого вышло