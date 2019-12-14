Дочка пожертвовала папе часть печени, и фото после операции говорит само за себя

Год назад Ричарду Берджу из Нью-Джерси, США понадобилась операция по пересадке печени и непосредственно сама печень. Почти год семья искала доноров, но подходящего кандидата найти не удавалось.

Поэтому дочь 63-летнего мужчины, которая лишь недавно стала мамой, добилась разрешения врачей отдать отцу часть своей печени.

В сентябре 2019 года операция успешно прошла. И когда на следующий день после трансплантации отец с дочкой встретились, эмоции захлестнули больничную палату.

За несколько минут они успели напомнить друг другу о своей безграничной любви несколько раз. Затем мужчина собрался с мыслями и поблагодарил свою дочь за то, что она спасла ему жизнь, сообщает FOX NEWS.

Фотография, снятая в момент их встречи, стала вирусной. Пользователи со всего мира начали писать семье тёплые слова поддержки в комментариях и сообщениях.

Мы так благодарны и поражены количеством людей, которым небезразлична наша история. Надеемся, вы не обидитесь, что мы не смогли ответить на все комментарии и сообщения. Знайте, мы любим вас и будем делать всё возможное, чтобы держать в курсе Тэмми Бердж Квенет, член семьи

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