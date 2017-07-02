Павел Астахов: В случае с эксгумацией время против нас

Гибель ребёнка — это самое страшное, что может произойти в жизни любого человека. Но как показала история Романа Шимко — это ещё не предел... Вместо извинений, справедливого и своевременного расследования и законного наказания виновных отцу сбитого насмерть мальчика дают документ о том, что его шестилетний сын в момент ДТП был пьян. Иными словами говорят, что ребёнок сам виноват в своей гибели.

И эксперты в лицо заявляют: "Мы всё сделали по инструкции", а защитники виновницы ДТП: "Ребёнок сам упал на дорогу и ударился об асфальт". Средь бела дня, при целом дворе свидетелей, когда родной дедушка был рядом и нёс велосипед, отца пытаются убедить, что у ребёнка в крови было 2,7 промилле этилового спирта.

Как бы вы повели себя в такой ситуации? Привычка примерять всё на себя и переживать родительское горе как своё личное не даёт покоя. Когда ко мне обратились за комментариями журналисты и рассказали о случившемся, мне показалось, что здесь какая-то ошибка. Попросил своих помощников узнать подробнее о деле. Ситуация подтвердилась. Отцу ребёнка — Роману Шимко предъявили экспертизу, которая звучит как обвинение.

Когда адвокаты нашей коллегии встретились с отцом, выяснилось, что его проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту ДТП только спустя месяц, когда он лично пришёл к следователю. А спустя несколько дней после этого визита предъявили Роману экспертизу, согласно которой в крови погибшего обнаружен этиловый спирт и его содержание составляет 2,7 промилле. Свидетели и здравый смысл говорят об обратном. Если бы у ребёнка в крови была такая доза алкоголя, он бы не смог гулять с дедушкой во дворе, а впал бы в кому.

Как только эти вопиющие факты стали достоянием широкой общественности, Следственный комитет РФ молниеносно возбудил дело о халатности при проведении экспертизы. Но, по словам Романа, в этом деле он проходит лишь как свидетель и не в курсе происходящих следственных действий.

Поясню: сейчас расследуются два уголовных дела. Первое — по факту ДТП (в этом деле Роман Шимко проходит потерпевшим) и второе — о халатности при проведении экспертизы (в данном деле отец ребёнка проходит только в качестве свидетеля). Признание отца потерпевшим в деле о халатности позволит расширить круг правомочий в уголовном процессе.

Адвокаты нашей коллегии приняли защиту погибшего в ДТП малыша Алёши Шимко и его семьи в деле о якобы обнаруженном алкоголе в крови ребёнка и будут добиваться в этом деле справедливости. В первую очередь — признания Романа потерпевшим по делу. На мой взгляд, сейчас необходимо смотреть по процедуре забора крови после ДТП: насколько все требования к проведению такого рода действий были соблюдены. По имеющейся информации, могли быть допущены существенные нарушения.

Сейчас важно понять, сможет ли эксгумация тела ребёнка однозначно дать ответ на вопрос: был ли алкоголь вколот в тело мальчика или влит в образцы крови после смерти. Очевидно, что время играет против нас. А сторона виновницы ДТП как раз может быть заинтересована в максимальном затягивании следственных действий до тех пор, когда эксгумация будет уже лишена всякого смысла.

Наша общая задача — и адвокатов, и общественности, и журналистов — не дать замолчать, замять, сокрыть эти нарушения. Возможно, мы столкнулись с целой системой "отмывания виновников ДТП", для которой уже не имело значения, кто перед ней — ребёнок, старик, женщина... И завтра в эту схему может попасть каждый!

Мы все вместе должны помочь потерпевшим родителям восстановить справедливость в этом деле.