"Я молчал 7 лет". Муж, застреливший жену и 9-месячную дочь, написал свою правду

Нил Энтвистл, находящийся в тюрьме с 2008 года за убийство своих жены и ребёнка, написал её родителям, что на самом деле Рейчел убила сперва их дочь, а затем и себя, сообщает Daily Star.

В 2006 году США потрясло ужасное событие: 28-летний Нил Энтвистл в собственном доме в Хопкинсоне, Массачусетс, застрелил свою 24-летнюю жену Рейчел и девятимесячную Лиллиан. После убийства он сбежал в Лондон, где его поймали и экстрадировали в Штаты. На суде выяснилось, что Энтвистл чувствовал постоянное унижение из-за упрёков в том, что он не в состоянии найти работу. При этом мужчина и не собирался трудоустраиваться — в Интернете он искал не вакансии, а красивых девушек.

В 2008 году его приговорили к двум пожизненным срокам без права на досрочное освобождение.

Недавно отец Нила — Клифф Энтвистл — опубликовал в защиту сына книгу о произошедшем. В ней он приводит письмо Нила родителям Рейчел, где он признаётся, что та находилась в сильной депрессии, когда убила их дочь, а потом покончила с собой.

Я не убивал Рейчел и Лилли, но виноват в случившемся я, не Рейчел. Мне трудно рассказывать об этом. Я семь лет молчал о том дне, когда мы потеряли двух самых замечательных людей на свете Нил Энтвистл

Энтвистл утверждает, что скрывал ото всех правду сперва чтобы не омрачать память о Рейчел, а затем — по советам адвокатов. Но теперь он решил избавиться от этого бремени. По его словам, он пытался замаскировать самоубийство убийством, вот только на дуле спрятанного пистолета обнаружили ДНК Рейчел, а на рукояти — его.