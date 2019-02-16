Шанс был один на миллион, но младенец размером с иголку выжил вопреки прогнозам

25-летней Ханне Роуз и 27-летнему Дэниелу Баунсу в больнице Ноттингемшира, Англия, сразу сказали, что их малыш не проживёт и недели. Но спустя шесть с половиной месяцев Джордж наконец-то едет домой, пишет Mirror.

Сперва у пары всё шло гладко: врачи в один голос твердили, что беременность протекает обычно и без осложнений. Но на 23-й неделе, когда уже нельзя было делать аборт, Ханну начали мучать боли в области спины. Она сразу же обратилась к специалистам, и те сообщили, что у неё начались роды.

Ханна пришла в ужас — она была уверена, что малыш родится мёртвым. Врачи посоветовали ни на что не надеяться и даже не давать ребёнку имя. Сразу же после рождения 700-граммового младенца, который размерами не превышал шприц, положили в инкубатор. А позднее провели операцию: Джорджа нельзя было даже взять на руки из-за его прозрачной кожи.

За время пребывания в больнице через какие только мучения не прошли Джордж и его родители. У малыша обнаружили увеличенную печень, и во время операции по устранению этого он потерял 40% крови. А из-за его небольших размеров вдобавок ко всему Джордж получил менингит и сепсис, что привело к септическому шоку.

Врачи только качали головами и советовали родителям молиться и надеяться на чудо. И оно произошло. После того как Джордж достиг критического состояния, его самочувствие внезапно стало улучшаться.

Каждый день, проведённый с ним, становится для нас настоящим счастьем Ханна Роуз

Впереди у Джорджа ещё несколько операций, не одно переливание крови и множество сеансов физиотерапии, но он жив, и для родителей это главное.