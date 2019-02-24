Дедушка написал правила будущему парню внучки, но, похоже, он старался для себя

Дедушка Уилл ерунды не посоветует, решила 21-летняя студентка Эми Макхью из Ланаркшира, Шотландия, и выложила в "Твиттере" его список требований, полный мудрости и опыта. Как она и думала, друзья оценили дедушкин подход, и твит собрал множество лайков и комментариев.
Итак, правила просты:
1. Он должен быть католиком.
2. Он должен поддерживать ФК "Селтик".
3. У него должна быть работа.
4. Он должен нравиться дедуле.
5. Дедуля должен нравиться ему в ответ.
6. Он должен быть финансово обеспечен.
7. Он не должен заглядываться на других девушек.
8. Он должен быть очень добрым.
9. У него должна быть своя машина.
10. Если он окажется где-то с дедушкой, он должен предложить оплатить счёт.
К счастью, дедушка остановился на 10 правилах, но его приписка, что "на этом пока всё", как бы намекает, что Эми стоит ждать продолжения. Девушка пояснила, что дедушка всегда был готов ей помочь и очень её любит, поэтому Эми только рада такой заботе с его стороны.
Я просто хочу, чтобы мне с парнем было весело, чтобы у него было чувство юмора. А на мелочи я не обращаю внимания
Эми Макхью
Серьёзно воспринимать дедушкин список Эми не стала, но это не помешало ей изрядно повеселиться над этими требованиями.
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