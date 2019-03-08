Почти мама. Как наладить отношения с токсичной тёщей

Анекдоты про тёщу появились не просто так: очень часто мама жены вмешивается в жизнь супругов и нарушает их гармонию. Как зарыть топор войны в отношениях с тёщей и стать для неё хорошим зятем?

— Помните выражение: "Только от жизни собачьей собака бывает кусачей"? С тёщей аналогично: если она злой, токсичный, неприятный человек, значит, у неё действительно есть какие-то проблемы в жизни. И эти проблемы она не решает или не может решить, накопившиеся эмоции выплескивает через негативное отношение к другим людям, — объясняет семейный психолог Марина Бурмака.

Постоянное тёщино недовольство своей жизнью, критика по отношению к дочери и её мужу и бесконечное влезание в их семью не могут не раздражать. Выбор дочери тёща, как правило, считает ошибочным, ведь её принцесса достойна лучшего: более красивого, с зарплатой повыше и того, кто всегда будет носить жену на руках. Ругаться бесполезно. Нужно искать другие решения, чтобы не убить друг друга.

Как наладить отношения с токсичной тёщей?

Не живите вместе с ней Ограничьте общение встречами по праздникам и поздравительными открытками. Фото: © Shutterstock

Дружить с родственниками легко, когда встречи происходят иногда. Психолог Анна Хныкина отмечает, что конфликты случаются, если кто-то кроме мужа и жены начинает присоединяться к их семье и изображать дружественный настрой. Ещё хуже — если тёща захочет жить с дочерью и её мужем. Нужно держать границы своей семьи и не съезжаться с тёщей, тогда всё будет хорошо.

Не спорьте Не нужно пытаться доказать свою правоту или пытаться в чём-то переубедить тёщу. Фото: © Shutterstock

— Спор с токсичным человеком — трата сил и энергии. Если она говорит, что всё плохо, это её выбор — жить там, где плохо, — считает гештальт-психотерапевт Анна Таипова. — Ваш выбор — жить хорошо, без отравляющих споров и ругани.

Не ждите от неё ничего: ни хорошего, ни плохого Не нужно ожидать, что человек изменится или вдруг поменяет к вам отношение. Тогда и расстраиваться не придётся. Фото: © Pixabay

— Относитесь к токсичному человеку как к плохой погоде: вот есть она, и ничего с этим не поделаешь. Ждать, что среди туч выглянет солнце, — трата времени и, скорее всего, неоправданные надежды, — говорит Марина Бурмака.

Попытайтесь переключить её внимание Она на вас ворчит, а вы ей чаю предложите. Фото: © Pixabay

Не настраивайтесь на конфликт заранее. Марина Бурмака советует прийти в гости к тёще с букетом, если у неё нет аллергии. Или с коробкой конфет, если она не страдает сахарным диабетом. Переключите её внимание с вашей жизни на что-нибудь приятное.

Дозируйте общение и встречи Нужно договориться с женой о днях, когда вы готовы общаться с тёщей и другими родственниками. Фото: © Pixabay

Вы не обязаны любить маму вашей жены, как отмечают психологи. Если ваша жена с этим не согласна, если вам навязывают ежедневные встречи с тёщей и воскресные прогулки "все вместе" по парку — поговорите с женой. Но спокойно. Без крика. Донесите до неё, что именно вас не устраивает.

Если разговор не клеится, не стесняйтесь обращаться к семейным психотерапевтам. Как говорится, лучше пройти курс у специалиста, чем потерять семью из-за вредной тещи.