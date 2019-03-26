Супруги не расставались 56 лет и умерли в один день, держась за руки

Джуди и Уилл познакомились более пятидесяти лет назад. Уже тогда молодые люди поняли, что между ними есть особая связь. И в последние дни своей жизни они лишь подтвердили это, пишет People.

Свои последние месяцы 77-летние супруги Уэбб из Мичигана, США, доживали в хосписе. Зная об их невероятной привязанности, сотрудники учреждения не только поселили пару в одной палате, но и сдвинули их кровати, чтобы Уилл и Джуди были всегда рядом. Одна из их дочерей — Мэри-Бет — рассказала, что после свадьбы её родители не разлучались больше чем на день-два, они просто не могли вытерпеть расставание.

Когда последняя операция Джуди прошла неудачно, её из-за осложнений переместили в больницу. Супруг не смог этого вынести и тут же слёг от изнеможения. После этого всё, что происходило с Джуди на больничной койке, происходило и с Уиллом. Стоило у бабушки подняться температуре, как у дедушки тоже появлялся жар. Они как будто были на одной волне и чувствовали друг друга.

Мне кажется, они просто не хотели жить друг без друга. Я знаю, это может показаться ненормальным, но люди и правда могут умереть из-за разбитого сердца. Мне кажется, с папой именно это и случилось Мэри-Бет Уэбб

Джуди была в тяжёлом состоянии и мало на что реагировала. Но когда Мэри-Бет спросила её, не хочет ли она вернуться в хоспис к мужу, то старушка сразу встрепенулась: "Да, конечно, где он?" Последние дни они провели вместе. И даже в ту ночь, когда Уилл умер, Джуди держала его за руку, а через несколько часов последовала за ним.