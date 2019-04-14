Муж и жена на 82-летнюю годовщину брака раскрыли секрет крепких отношений

103-летний Дэниел и 100-летняя Уилли Уильямс познакомились в Южной Каролине, США, ещё в 1935-м, поженились через два года и с тех самых пор были всегда вместе, пишет Daily Mail.

В честь 82-летней годовщины брака четы Уильямс их дочь и внучка устроили торжество, на которое пришли все дорогие и близкие для пары люди — 115 человек. Присутствующие представители СМИ не могли не поинтересоваться, как же чете Уильямс удалось так долго прожить вместе и не разругаться? На что Уилли ответила просто.

Нет никакого секрета. Нужно просто быть добрыми друг к другу. Мы не спорим и не ссоримся, а если возникает какой-то конфликт, то мы просто обсуждаем его и всё решаем Уилли Уильямс

Супруги рассказали, что за свою жизнь они видели многое. Им пришлось стать свидетелями войн, Великой депрессии и даже борьбы за права темнокожих. Дэниел и Уилли заметили, что хоть и было тяжело, им на пути всегда попадались хорошие люди.

Даже сейчас пара предпочитает проводить время вместе — смотреть старые сериалы или решать кроссворды. Внучка супругов — Биджей Уильямс-Грин — говорит, что бабушка с дедушкой стали для неё идеальным примером того, как надо вести себя в отношениях, чтобы быть счастливым.

Дурак или романтик? Старик 42 раза делал предложение и услышал "да" в 72 года