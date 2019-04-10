Братья и сёстры сильных мира сего, о которых вы ничего не знали: 7 историй

В среду, 10 апреля, по всей стране отмечают день братьев и сестёр. Этот праздник не такой популярный, как 8 Марта или День космонавтики, но он не менее важен. Поэтому в этот день Лайф решил вспомнить о братьях и сёстрах известных людей, которые обычно получают не так много внимания, как того заслуживают.

Дима (Билан) и Анна Белан

23-летняя Аня Белан решила пойти по стопам старшего брата и построить карьеру певицы. Она даже выпустила пару песен, а Дима Билан всячески поддерживает сестру в начале её пути. Сейчас девушка живёт в Лос-Анджелесе и учится на режиссёра.

Данила и Егор Козловские

К сожалению, о брате Козловского информации мало. По своим убеждениям он не жалует современные гаджеты, поэтому у него нет профилей в соцсетях. Но среди проектов, которыми занимался Егор, были интерактивная азбука с дополненной реальностью и интерактивное пособие для обучения детей с расстройствами аутистического спектра.

Тимур (Тимати) и Артём Юнусовы

Артём на три с половиной года младше своего брата Тимура. Друзья говорят, что парни очень друг на друга похожи характерами — оба упрямые и активные. Так же как и Тимати, Артём проявил себя в музыкальной сфере, став популярным исполнителем — DJ Temniy. Сейчас Артём и Тимур помогают друг другу в музыке и бизнесе.

Вера Брежнева и её сёстры Галина, Анастасия и Виктория Галушка

О сёстрах Веры Брежневой известно мало — все три женщины предпочитают вести непубличный образ жизни и даже закрыли профили в соцсетях. По имеющейся информации, старшая — Галя — уехала жить заграницу, а одна из двойняшек, Вика, десять лет была замужем за Александром Цекало.

Павел и Ольга Воля

Об Ольге, младшей сестре Павла Воли, известно, что она отучилась в родном городе — Пензе — на экономическом факультете. Потом переехала в Москву и некоторое время работала по профессии, а затем переучилась на гримёра и устроилась в Comedy Club — сперва администратором, а затем и гримёром. У Ольги есть муж и сын Платон.

Максим и Дмитрий Галкины

Дмитрий, старший брат Максима, довольно непубличный человек, хоть помимо прочего и занимается продюсерской деятельностью — он является одним из учредителей продюсерского центра "Центум". Дмитрий окончил военное училище, а сейчас считается довольно успешным бизнесменом.

Анатолий и Игорь Чубайсы

Старший брат Анатолия Борисовича Игорь за свою жизнь успел многого добиться. Он получил степень доктора философских наук, имеет на своём счету множество публикаций. Именно Игорь Борисович ввёл такое понятие и дисциплину, как россиеведение.