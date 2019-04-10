Братья и сёстры сильных мира сего, о которых вы ничего не знали: 7 историй

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Братья и сёстры сильных мира сего, о которых вы ничего не знали: 7 историй

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Фото © Личный архив Дмитрия Галкина, Instagram/bilanofficial

В среду, 10 апреля, по всей стране отмечают день братьев и сестёр. Этот праздник не такой популярный, как 8 Марта или День космонавтики, но он не менее важен. Поэтому в этот день Лайф решил вспомнить о братьях и сёстрах известных людей, которые обычно получают не так много внимания, как того заслуживают.

Дима (Билан) и Анна Белан

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/bilanofficial/" target="_blank"><strong>bilanofficial</strong></a></p>

23-летняя Аня Белан решила пойти по стопам старшего брата и построить карьеру певицы. Она даже выпустила пару песен, а Дима Билан всячески поддерживает сестру в начале её пути. Сейчас девушка живёт в Лос-Анджелесе и учится на режиссёра.

Данила и Егор Козловские

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/danilakozlovsky/" target="_blank"><strong>danilakozlovsky</strong></a></p>

К сожалению, о брате Козловского информации мало. По своим убеждениям он не жалует современные гаджеты, поэтому у него нет профилей в соцсетях. Но среди проектов, которыми занимался Егор, были интерактивная азбука с дополненной реальностью и интерактивное пособие для обучения детей с расстройствами аутистического спектра.

Тимур (Тимати) и Артём Юнусовы

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/killahslim/" target="_blank"><strong>killahslim</strong></a></p>

Артём на три с половиной года младше своего брата Тимура. Друзья говорят, что парни очень друг на друга похожи характерами — оба упрямые и активные. Так же как и Тимати, Артём проявил себя в музыкальной сфере, став популярным исполнителем — DJ Temniy. Сейчас Артём и Тимур помогают друг другу в музыке и бизнесе.

Вера Брежнева и её сёстры Галина, Анастасия и Виктория Галушка

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ververa/" target="_blank"><strong>ververa</strong></a></p>

О сёстрах Веры Брежневой известно мало — все три женщины предпочитают вести непубличный образ жизни и даже закрыли профили в соцсетях. По имеющейся информации, старшая — Галя — уехала жить заграницу, а одна из двойняшек, Вика, десять лет была замужем за Александром Цекало.

Павел и Ольга Воля

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/" target="_blank"><strong>pavelvolyaofficial</strong></a></p>

Об Ольге, младшей сестре Павла Воли, известно, что она отучилась в родном городе — Пензе — на экономическом факультете. Потом переехала в Москву и некоторое время работала по профессии, а затем переучилась на гримёра и устроилась в Comedy Club — сперва администратором, а затем и гримёром. У Ольги есть муж и сын Платон.

Максим и Дмитрий Галкины

<p>Фото © Личный архив Дмитрия Галкина</p>

Дмитрий, старший брат Максима, довольно непубличный человек, хоть помимо прочего и занимается продюсерской деятельностью — он является одним из учредителей продюсерского центра "Центум". Дмитрий окончил военное училище, а сейчас считается довольно успешным бизнесменом.

Анатолий и Игорь Чубайсы

<p>Фото © Соцсети</p>

Старший брат Анатолия Борисовича Игорь за свою жизнь успел многого добиться. Он получил степень доктора философских наук, имеет на своём счету множество публикаций. Именно Игорь Борисович ввёл такое понятие и дисциплину, как россиеведение.

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