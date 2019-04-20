Почему мужчина бросает семью после рождения ребёнка? Откровения психолога

1. Женщина рожает поздно. Мужчину используют для деторождения без любви
Для женщин после 35 рождение ребёнка становится идеей фикс. После рождения пропадает интерес к мужу. Он уходит от безысходности
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2. Мужчина оказывается испуган и не готов для нового важного этапа
Рождение ребёнка — это всегда изматывающие трудности. Стресс и ссоры, первые 1–2 года. Мужчины часто бросают семьи именно поэтому
Фото: © Pixabay
3. Долгое воздержание из-за искусственного оплодотворения
ЭКО подразумевает отказ от секса на год и даже два. За это время мужчина может найти себе любовницу и уйдёт после рождения ребёнка
4. Неверная позиция родителей
Родители становятся участниками споров. Но не в качестве арбитра, а защищая каждый своего ребёнка. Это усиливает конфликт
5. Отсутствие женской солидарности
Уход мужчины к любовнице от ребёнка не вызывает у той сочувствия к жене. Лишь одобрение. Хотя та может оказаться в этой ситуации
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