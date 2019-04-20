Почему мужчина бросает семью после рождения ребёнка? Откровения психолога

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Почему мужчина бросает семью после рождения ребёнка? Откровения психолога

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Фото: © shutterstock

Семейный психолог Андрей Зберовский опросил несколько десятков пациентов, которые столкнулись с этой проблемой. К сожалению, это очень распространённая причина разводов. Мы приводим самые частые причины, из-за которых мужчины уходят из семьи после появления малыша.

1. Женщина рожает поздно. Мужчину используют для деторождения без любви

Для женщин после 35 рождение ребёнка становится идеей фикс. После рождения пропадает интерес к мужу. Он уходит от безысходности

Фото: © Pixabay

2. Мужчина оказывается испуган и не готов для нового важного этапа

Рождение ребёнка — это всегда изматывающие трудности. Стресс и ссоры, первые 1–2 года. Мужчины часто бросают семьи именно поэтому

Фото: © Pixabay

3. Долгое воздержание из-за искусственного оплодотворения

ЭКО подразумевает отказ от секса на год и даже два. За это время мужчина может найти себе любовницу и уйдёт после рождения ребёнка

Фото: © shutterstock

4. Неверная позиция родителей

Родители становятся участниками споров. Но не в качестве арбитра, а защищая каждый своего ребёнка. Это усиливает конфликт

Фото: © shutterstock

5. Отсутствие женской солидарности

Уход мужчины к любовнице от ребёнка не вызывает у той сочувствия к жене. Лишь одобрение. Хотя та может оказаться в этой ситуации

Фото: © shutterstock

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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