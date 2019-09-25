Право налево. Стали известны причины женских измен

Измена — весьма частое явление среди пар. По статистике, около четверти мужчин и примерно 15% женщин хоть раз, но имели отношения "на стороне". Среди разведённых этот процент куда выше — почти 40% мужчин и около половины женщин. Кстати, согласно исследованиям, проведённым в США, результаты показали, что за 40 последних лет склонность женщин к изменам возросла на 40%.

Секс без огонька

Проблемы в постели, пожалуй, одна из главных причин "походов на сторону", говорят сексологи. В период "конфетно-букетного периода" отношений партнёры выкладываются в постели по полной, а с годами и особенно в долгом браке мужчина попросту забывает довести партнёршу до блаженства.

— Регулярная сексуальная неудовлетворенность, особенно в сочетании с сильной половой конституцией могут быть унылым совместным танцем отношений, — говорит клинический психолог и сексолог Светлана Доброва. — Причиной тому может быть неприемлемая прелюдия и сексуальная неграмотность партнёра, а также собственное неумение женщины получать оргазмическую разрядку. У женщины возникает желание изучить реакции своего тела в другом страстном тандеме.

Забыл сводить в театр…

С годами львиная доля мужчин начинает пренебрегать желаниями своих партнёрш. И дело даже не в постельных сценах. По данным некоторых исследований, это может быть и элементарная нехватка времени, чтобы сводить женщину в театр или ресторан.

Невнимание к деталям

Отсутствие мелких комплиментов в обычной жизни также может стать серьёзной причиной для разлада и подтолкнуть женщину к измене. Новая причёска, вкусный борщ или шикарное платье — те вещи, на которые мужчины часто не обращают внимания. А женщинам оно очень важно.

Сошёл с дистанции

Нередко причиной измен становится попытка женщины найти лучшую альтернативу своему партнёру. Многие мужчины после долгих отношений перестают следить за собой. Пивной животик, а то и пузо, лёгкая небритость, переросшая в пятидневную щетину, и многое другое невольно заставят спутницу обратить внимание на более привлекательного коллегу или подкачанного тренера в фитнес-клубе.

Чрезмерная слабость

По словам психологов, встречается тип мужчин, у которых попросту отсутствует здоровая агрессивность. Она может проявляться и в постели, да и просто в характере. Если рядом оказалась сильная женщина, то рано или поздно она начнёт искать замену такому партнёру, ведь даже очень сильной даме часто хочется побыть слабой.

Финансовые трудности

В исследовании американских учёных "Мотивация для измены в гетеросексуальных парах: роль пола, личностных различий и социосексуальная ориентация" говорится и о финансовой составляющей измен. Если один из партнёров изо всех сил пытается свести концы с концами и не может поддержать другого в финансовом отношении, это также может вызвать неверность.

Женские обиды

Нередко причиной мести могут быть и женские обиды. "Измена — это акт коммуникации, который говорит о том, что "мне с тобой плохо", "я тобой недовольна", "я хочу причинить тебе боль, которую ты причинил мне", объясняют психологи.

— Измена — это крик о помощи, который говорит о том, что одному из партнёров невыносимо тяжело. Причиной такого "крика души" может быть не одна накопившаяся обида, а целый комплекс — начиная с невымытой посуды и заканчивая изменами, которыми грешит и сильный пол, — напоминает Светлана Доброва.

Способ поставить точку

Иногда отношения, говорится всё в том же исследовании, уже не имеют второго шанса. Понимая это, некоторые выбирают неверность как способ расстаться с партнёром навсегда. Особенно предпочтительным такой способ является именно среди женщин, которые не так склонны к смене партнёров, как представители сильного пола.

Неверность спасает брак

— Но в то же время, — отмечает психолог Светлана Доброва, — измена может быть возможностью выдержать брак. Один из партнёров может находиться в отношениях, закрывая свои основные потребности где-то ещё.

В целом, по её словам, "к проблемам в отношениях в паре нужно подходить системно". Это значит, что ответственность за успех или фиаско в отношениях лежит на обоих партнёрах. Из этого следует, что не бывает кого-то одного хорошего или плохого в паре. Отношения — это совместная работа. В случае проблем нужно выходить на новый уровень коммуникации, когда в паре можно обсудить все самые сложные моменты открыто, а не через такое разрушающее действие, как измена.