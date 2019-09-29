Ребёнок от любовницы. Психолог рассказал, зачем мужчины заводят детей на стороне

Ещё вчера ваша семья была надёжной и ничто не предвещало беды. Но вдруг оказывается, что у вашего мужа вторая семья и даже ребёнок от совершенно другой женщины. Такие ситуации, к сожалению, не редкость. Психологи уверены: тому есть объяснение. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил множество пациентов. Вот семь факторов, которые объяснят, зачем мужчина заводит детей на стороне.
30% внебрачных детей — это обман со стороны любовницы
Часто женщина скрывает беременность от любовника, который не желал детей. А затем начинает им манипулировать
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20% внебрачных детей — когда мужчины ведут себя безответственно
Тут работает принцип "Будь что будет". Алкоголь, разгильдяйство, порванный презерватив — причины рождения в такой ситуации
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Ещё 20% — ребёнок как чувство вины
Мужчины воспринимают ребёнка как аванс любовнице за многолетние отношения или заводят из чувства вины, что не могут уйти к ней
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15% — ребёнок как заверение в серьёзности намерений
Бывает, что мужчина решает уйти из семьи. Но не хватает последнего шага — в таких ситуациях часто и заводят детей на стороне
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10% — ребёнок как исполнение женской мечты
Иногда мужчина заводит ребёнка на стороне, получая гарантии, что он его больше никогда не увидит. Часто со случайными женщинами
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5% — когда мужчина очень хочет ребёнка
Бывает, что жена не может иметь детей или не хочет завести ещё одного. В этом случае мужчина создаёт ещё одну семью с любовницей
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