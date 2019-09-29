Ребёнок от любовницы. Психолог рассказал, зачем мужчины заводят детей на стороне

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Фото © Pixabay

Ещё вчера ваша семья была надёжной и ничто не предвещало беды. Но вдруг оказывается, что у вашего мужа вторая семья и даже ребёнок от совершенно другой женщины. Такие ситуации, к сожалению, не редкость. Психологи уверены: тому есть объяснение. Семейный психолог Андрей Зберовский опросил множество пациентов. Вот семь факторов, которые объяснят, зачем мужчина заводит детей на стороне.

30% внебрачных детей — это обман со стороны любовницы

Часто женщина скрывает беременность от любовника, который не желал детей. А затем начинает им манипулировать

Фото © Pixabay

20% внебрачных детей — когда мужчины ведут себя безответственно

Тут работает принцип "Будь что будет". Алкоголь, разгильдяйство, порванный презерватив — причины рождения в такой ситуации

Фото © Pixabay

Ещё 20% — ребёнок как чувство вины

Мужчины воспринимают ребёнка как аванс любовнице за многолетние отношения или заводят из чувства вины, что не могут уйти к ней

Фото © Pixabay

15% — ребёнок как заверение в серьёзности намерений

Бывает, что мужчина решает уйти из семьи. Но не хватает последнего шага — в таких ситуациях часто и заводят детей на стороне

Фото © Pixabay

10% — ребёнок как исполнение женской мечты

Иногда мужчина заводит ребёнка на стороне, получая гарантии, что он его больше никогда не увидит. Часто со случайными женщинами

Фото © Pixabay

5% — когда мужчина очень хочет ребёнка

Бывает, что жена не может иметь детей или не хочет завести ещё одного. В этом случае мужчина создаёт ещё одну семью с любовницей

Фото © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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