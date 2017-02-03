Купите маме айпад

— Мама, ну сколько можно, это же айпад, в нём всё так просто, чего ты не понимаешь?

— Милая, не так много лет назад я учила тебя пользоваться ложкой. И я бы не сказала, что ты сразу стала примерной ученицей!

Когда-то очень давно покупка нового телевизора в семье была если не праздником, то вполне значительным событием. Телевизор имел все шансы прожить в семье долгие годы, что было вполне логично: аппарат был сделан под одну функцию, а менялись в нём только телеканалы, которых было три. Функция человека при нём была проста: он щёлкал ручкой каналы, а между этим подчёркивал в газетной телепрограмме интересные передачи на ближайшую неделю. Всё было просто, надёжно и долговременно.

Такси можно было заказать по телефону. Этот телефон был один, там сидел оператор, который в специальный бумажный журнал вносил ваш вызов. В нужный момент жёлтая "Волга" с шашечками стояла у подъезда, а в её салоне уютно пощёлкивал механический счётчик. И такой порядок сохранялся десятилетиями.

Книгу можно было взять в библиотеке. Для этого нужно было завести читательский билет, к нему прилагался разграфлённый листок, в который вносились все издания, которые ты брал. Книгочеи брали с собой приличных размеров сумки, чтобы обеспечить свой досуг на месяц-другой. За просроченные книги можно было получить даже какой-то штраф, который зачастую не брали, ограничиваясь укоризненным предупреждением. И эта ситуация тоже казалась незыблемой.

А потом всё как-то сразу изменилось.

Патриархальное общество строителей светлого будущего в кратчайшие сроки переформатировалось в общество самого лихорадочного потребления. Сначала всё казалось не столь шокирующим: у телевизоров появились более плоские экраны, такси стали разноцветными и чаще всего без счётчиков, а книгами в ярких обложках стали торговать у метро. Компьютеры использовались в офисах для сугубо служебных целей, а в список долговременных престижных покупок вежливо, но настойчиво въехал видеомагнитофон. Остальные новинки вроде бумбоксов и игровых приставок по молчаливому уговору отнесли к подростково-юношескому баловству и не заморачивались с их освоением.

Однако спустя всего лишь 10 лет для людей старше 50 лет выяснились две довольно обидных вещи: прогресс убежал куда-то совсем далеко, а игнорировать это стало совершенно невозможно. С мобильниками как-то справились (хоть и перспектива поминутной оплаты вызвала некоторое пролетарское возмущение), но домашние компьютеры уже стали терра инкогнита. А уж когда руки пассажиров общественного транспорта заполонили светящиеся экраны планшетов, с которых те ухитрялись смотреть ТВ, вызывать такси и читать всю мировую литературу, включая свежие выпуски газет, всё стало совсем плохо.

И это нормально. С возрастом гоняться за техническим прогрессом всё сложнее.

И с этим, конечно же, надо бороться.

И для этого существует 10 простых правил для умных взрослых детей:

1. Подарите родителям хороший планшет. Учитывайте, что зрение уже не то, поэтому экран побольше и покачественнее.

2. Подарите родителям хороший интернет. В принципе, если они живут в мегаполисе, хватит сим-карты с хорошим тарифом в планшете, в удалённых местах исследуйте местный рынок и расщедритесь на протяжку кабеля в родительский дом. Аппарат Wi-Fi прилагается.

3. Определитесь с надёжным приложением для связи. Раньше таковым был Skype, однако сейчас его уверенно заменяет WhatsApp. Вроде как скоро дуровский Telegram обзаведётся возможностями аудио- и видеосвязи, они считаются весьма перспективными на отечественном рынке.

4. Звоните родителям! Установите время для регулярных видеозвонков и не пропускайте его. Поверьте, любая бабушка будет рада не только услышать от вас новости, но и посмотреть на своих внуков. Да и ваш внешний вид имеет для неё не самое последнее значение.

5. При встрече установите на родительский планшет необходимый родительский минимум: программы прогноза погоды, поиска лекарств, опционально дачный календарь. Поскольку вы знаете увлечения ваших родителей, вам виднее, что им будет интересно: читалка с библиотекой любимых книг, программа телепередач, приложение со свежей прессой и т.д.

6. Установите приложение Google. Покажите, как осуществлять поиск чего угодно: от количества звёзд на небе до года рождения Софии Ротару.

7. Поставьте туда несколько игр, некоторые из них — для собственных детей. Никакие родители не откажутся от того, чем увлекаются их внуки. А там и сам дедушка попробует обыграть планшет в нарды.

8. Научите родителей не отключать планшет никогда, просто подзаряжая его. Как ни странно, это довольно непросто.

9. Вбейте в планшет их телефонную книгу. Далеко не исключено, что другие умные дети уже прочли этот текст и у друзей ваших родителей уже есть новые средства связи. Пусть родители им позвонят.

10. Объясните выгоду от планшета. Например, выложите на стол счёт за телефон с учётом ваших звонков и счёт за интернет. Финансовый вопрос всегда имеет значение.

Запомните, "старый, что малый", поэтому многие из ваших идей будут отвергаться на лету, мол, зачем мне эта странная светящаяся штука, мне и мой любимый дисковый домашний телефон сойдёт. В таком возрасте уже трудновато учиться. Поэтому приготовьтесь к долгому пути и проявите максимум терпения и настойчивости.

И самое важное. В любом случае, сработают эти правила или нет, помните: никакое новейшее средство связи и никакой модный планшет не заменят простого старомодного семейного ужина.

Поэтому просто навещайте родителей чаще.

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