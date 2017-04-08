Больничный произвол. Как медики нарушают закон, не пуская родных пациентов

Больница не дом. И, чтобы почувствовать хоть какой-то уют среди шприцов, бинтов и белых халатов, больным необходимо присутствие родных, любимых людей, которые поддержат, обнимут и позаботятся. Однако больницы нередко запрещают родственникам находиться рядом с пациентами, чем нарушают их права.

Карантин, пускать нельзя!

— Через два дня после того, как в Москве объявили карантин по гриппу и ОРВИ, моего мужа положили в больницу с диагнозом "ожог третьей степени". Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, но мужу нужна была также моральная поддержка. Но меня к нему не пустили, — рассказывает Елизавета В.

Женщина стала искать возможность быть рядом с мужем в трудный момент. Выяснилось, что такое право у неё есть. Супруг подписал ей доверенность (для этого ему пришлось спуститься на первый этаж больницы, буквально прыгая на одной ноге). Этот документ (образец есть в Интернете) сделал её юридическим представителем больного.

По Федеральному закону РФ № 323, статье 6, родственников и законного представителя в больницу обязаны пускать Михаил Юрчак, юрист, член общественного движения "Молодые юристы" и замруководителя федерального проекта "Доступная медицина РФ"

С доверенностью Елизавета пришла в бюро пропусков больницы. Она была уверена, что её без проблем пропустят. Однако там заявили, что ни о каких бумагах "законного представителя" не слышали, и только твердили о карантине и "приказе сверху" посторонних не пускать.

Однако, по словам Михаила Юрчака, даже введение карантина не является причиной для отказа родственникам и законным представителям. Он отметил, что их должны пускать к больным после первичного осмотра: померив температуру, предоставив все необходимые средства для защиты (марлевую повязку, халат и бахилы).

— Требовать справки и запрещать вход родственникам с улицы — неправомерно. Исключение — нетрезвый вид этого человека или проведение операции больному. Если больница отказывает в допуске, то отказ должен быть оформлен в письменном виде, со ссылкой на соответствующий запрещающий документ, — рассказал он.

Маленькие больные и большие проблемы

Но часто пациентами являются маленькие дети. Иногда они ещё и привязаны к аппаратам. И в это время малышам нужен не только особый уход, но также родительская любовь и забота. Однако именно в это время мам и пап к ним не пускают.

Елена Мартьянова, пресс-секретарь фонда "Вера", уточнила, что особенно часто страдают дети в реанимации, зависящие от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

— Пока родители обращаются в фонды с надеждой на то, что их пустят, дети лежат одни в голых стенах реанимации, — отметила она.

Юрист Михаил Юрчак отметил, что, согласно п. 3 ст. 51 ФЗ № 323, родитель может находиться с ребёнком 24 часа в сутки вне зависимости от отделения и условий. Он отметил, что одному из родителей ребёнка до четырёх лет полагается бесплатное койко-место и питание. При этом предоставлять ли бесплатно данные услуги родителям детей старше четырёх лет, решает врач.

По статье 51, п. 3, 323 ФЗ, одному из родителей, члену семьи или иному законному представителю даётся право на совместное нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании соответствующей помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста ребёнка Михаил Юрчак

Однако Елена Мартьянова, пресс-секретарь фонда "Вера", уточнила, что и сейчас нарушается закон. В пример она привела действительно ужасающие случаи 2016 года, когда помимо нарушения закона в больницах действовали ещё и против моральных принципов.

В Красноярске маму не пускали в реанимацию к двухлетнему ребёнку с неизлечимым заболеванием Мать написала жалобу на имя главврача. Но результата — никакого. Родители решили бороться и дошли до министра здравоохранения. После этого ребёнка перевели в другую больницу. Но всё равно в реанимацию родителей пускали только днём. Только когда они обратились в прокуратуру, маме предоставили круглосуточный доступ. Когда ночью в больнице ребёнок умер, мама была рядом

Иногда пребывание одного из родителей важно не только для психологической поддержки ребёнка, но и дополнительного ухода.

В Череповце неизлечимо больной пятилетний ребёнок попал в реанимацию с пневмонией. Родителей не пускали Но мать добилась, чтобы её пускали раз в два дня на тридцать минут. По её словам, в реанимации за ребёнком ухаживали очень плохо: у него появились пролежни. Медперсонал плохо очищал дыхательные трубочки от мокроты. Ребёнок провёл в реанимации месяц

Когда всё тайное становится явным и мать узнаёт о том, как её ребёнку было плохо, и к этому ещё и добавляется информация о халатном отношении врачей к ребёнку, мать может испытать шок, и в дальнейшем лечиться придётся уже ей.

В Чебоксарах ребёнок попал в реанимацию. Его маму не пускали на протяжении нескольких дней Матери не разрешали даже посмотреть на ребёнка. После того как она передала жалобу в приёмную главного врача, ей позвонил лечащий врач. На следующий день ребёнка перевели в бокс, где мама увидела не только его, но и то, что у ребёнка образовались пролежни из-за недостаточного ухода в реанимации. После выписки женщине понадобилась психологическая помощь

— Когда кто-то из подопечных детей фонда попадает в реанимацию, родители не знают, сколько времени он там пробудет, вернётся ли оттуда, — говорит Елена Мартьянова.

Психологическая травма

Людмила Попова, психолог и руководитель центра "Белый аист", рассказала, что ребёнок, попавший в больницу в тяжёлом состоянии, испытывает психологические трудности. Особенно это касается маленьких детей.

— Для ребёнка до одного года мать — это его неотрывная часть, и она ему необходима втройне. Её присутствие способствует выздоровлению. Важно, чтобы родитель просто держал ребёнка за руку и смотрел в глаза, — говорит специалист.

Она отметила, что в целом, когда родитель рядом, у ребёнка снижается тревожность. И иногда, в критических ситуациях, присутствие матери даже может сыграть определяющую роль.

Однако родителю и самому важно видеть своего ребёнка. Ведь знать, что малыш прикован к больничной койке, — большой стресс.

— Находясь за дверью, родитель чувствует, что он беспомощен. Из-за этого у него усиливается стресс. Переживая такой опыт, родитель сам получает тяжёлую психическую травму, — рассказывает Попова.

Однако она также предостерегла, что, войдя в реанимацию, родитель может впасть в шоковое состояние. Это усложнит работу медперсонала. А потому перед входом в реанимацию нужно убедиться, что родитель устойчив и не будет паниковать. Тогда присутствие родителя будет неоценимо для ребёнка.

Виновато замалчивание

Возможно, вы слышите впервые о том, что больницы не пускают родителей к детям. И это неудивительно, ведь люди боятся не только отстаивать права пациента, но и говорить о таких произволах в больницах.

В фонде "Вера", который оказывает помощь семьям с неизлечимо больными детьми из разных городов России, это подтвердили.

— Как правило, во время лечения родители не готовы говорить об этом — так как боятся, что могут навредить детям, — рассказала руководитель пресс-службы фонда, Елена Мартьянова.

Для подтверждения того, что проблема существует, Лайф решил задать вопрос "Было ли у вас такое, что вас не пускали к ребёнку или к мужу в больницу?" в Интернете на форуме, в котором возможно сохранение анонимности. И большинство ответили положительно.

Как бороться за свои права?

Чтобы не стать жертвой системы, нужно бороться за свои права. Как именно, рассказали юристы фонда "Вера".

— Если вы получаете отказ, то он должен быть зафиксирован письменно. В нём должен быть указан нормативный документ, на основании которого отказывают пустить к ребёнку, — говорят юристы фонда "Вера".

Они отметили, что всё происходящее лучше зафиксировать на аудио, но об этом собеседники должны быть заранее проинформированы. Также следует озвучить, что вы намерены обратиться в прокуратуру и Росздравнадзор.

Если это не подействовало, идите к лечащему, а затем главному врачам и пишите жалобы.

— На вашем экземпляре должны быть прописаны входящий номер, дата принятия и подпись принявшего лица. Если же жалобу не регистрируют, нужно отправить её по почте заказным письмом, — говорят юристы фонда "Вера".

Если и предыдущие действия ни к чему не привели, звоните на горячую линию Минздрава РФ 8 800 200-03-89 и в Росздравнадзор — 8 800 500 18 15.

Для последующих действий желательна помощь юриста.

Так, необходимо подать жалобу на нарушение права на совместное пребывание с ребёнком в стационаре в прокуратуру и территориальный фонд ОМС по субъекту.

Если больница всё ещё нарушает закон, обратитесь к уполномоченному по правам ребёнка в своём субъекте и добейтесь встречи с министром департамента здравоохранения субъекта РФ.

Как отметил Михаил Юрчак, чаще всего вопрос решается уже после заявления на имя главврача больницы, в которой оказался ваш близкий человек.