Мать-онлайн: чем полезны и опасны "мамские" группы?

Самый лёгкий способ найти ответ — обратиться в Интернет. Мамочки это знают и создали целые сообщества в Сети, где обмениваются советами и мнениями. Но так ли они безобидны и полезны?

Одни мамы с удовольствием заботятся о детях и себе в реальности: встречаются, гуляют и ходят к психологам. Другие — общаются и просят советы в Интернете. Однако первых становится всё меньше, и вместо того, чтобы ходить в гости друг к другу, мамы переписываются онлайн.

По словам модератора одной из самых популярных и закрытых "мамских" групп Натальи Жигилёвой, основные темы, которые обсуждают женщины, — это дети, роды, грудное/искусственное вскармливание, здоровье и воспитание детей, отношения между детьми, другие семейные вопросы (взаимоотношения с мужем, мамой, свекровью), психология, образование, саморазвитие, работа.

— Наша группа была создана для того, чтобы мамы могли найти или поделиться информацией, которую не всегда нагуглишь, чтобы могли поговорить с аудиторией, которая их понимает и может дать наиболее подходящий совет или спектр советов на выбор, — отмечает Наталья.

Запретное лечение

Вместе с приобретением логина и пароля от соцсетей мамы получили и доступ к общению с такими же, как они, а значит, и возможность обсуждать самые актуальные вопросы, и одним из основных остаётся вопрос здоровья. В онлайн-пространстве все мамы так или иначе вникают в проблемы других, и нет-нет да напишут совет или поделятся своим опытом, какие лекарства помогут, какие вакцины не стоит делать и какой кашей можно кормить ребёнка.

Так, участница группы "Подслушано мамочки Тюмени" обращается к мамам мальчиков с интимным вопросом: отодвигать ли крайнюю плоть. Ведь мнение бабушки отлично от мнения врача.

— Нам четыре года. Я помню, как врач мне запретила это делать. Потому как там своя микрофлора. Я и не лезла никогда. А говорят, что там к шести-семи годам операцию делают. Отрезают крайнюю плоть! Блин. Я в панике, что скажете? — спрашивает она.

Вслед за вопросом следуют различные варианты ответов. Сложность заключается в том, что в непрофессиональной среде сложно найти истину.

И действительно, многие мамы согласны, что подобные темы должны быть табуированы: лечение может назначать только врач.

Я считаю, что запрет на рекомендацию лекарств обоснован. Лучше, если их будет рекомендовать профессионально обученный человек Евгения Кузюрина, мама и активная участница групп

Галина Дрошнева, мама и пользователь соцсетей, подтвердила, что в группах можно было бы обойтись без опыта других женщин в отношении лекарств и здоровья.

— Непрофессионалы не могут советовать лекарства — это вредно. Я сторонник того, что при болезни надо обращаться к врачу, нужен очный осмотр, — говорит она.

О том, почему нельзя следовать чужим советам, даже если они кому-то помогли, рассказала Светлана Кондратьева, врач-педиатр детского медицинского центра "Тигрёнок". Она объяснила: не всегда то, что подойдёт одному ребёнку, будет полезно другому. Поэтому советы могут быть не просто бесполезными, но вредными.

Неправильное применение лекарств влечёт самые разные последствия, начиная от того, что лекарство не поможет или начнётся аллергическая реакция, заканчивая усугублением ситуации, вплоть до реанимации и пожизненного диагноза Светлана Кондратьева, детский медицинский центр "Тигрёнок"

Кондратьева уточнила, что для устранения причины, а не борьбы с симптомами нужно комплексное решение, обследование, которое возможно только в медучреждении.

Врач отметила: мамы доверяют другим, но сами не представляют, что даже неправильное питание, например, каша, которая помогла одному, может стать роковой для другого ребёнка и обеспечить ему проблемы с пищеварением на всю жизнь.

— Советы можно записывать, а затем консультироваться с врачом, но не в другом порядке! — добавила она.

С любовью во вред

Другой излюбленной темой многих женщин является психология. В рубрику попадают как отношения с мужем и ребёнком, так и с тёщей и подругами. Если вы думаете, что мамочек не интересует ничего, кроме прививок и грудного вскармливания, — вы ошибаетесь.

Так, одна из мам в группе mamocheknet спрашивает о постоянных истериках двухлетней дочери.

— Вот просто встаёт не с той ноги, подходишь, а на тебя начинают орать и драться. Или на улице вот, сегодня не пустила на скользкие ступеньки. Дикий ор, ярость... Люди, что это? И как жить? И почему так внезапно и в таком объёме? — спрашивает она.

В комментариях мамы поставили диагноз — кризис трёх лет. На конкретном примере Анна Лозинина, детский и семейный психотерапевт, подтвердила диагноз — действительно, женщины иногда могут быть правы, давая советы в группах.

Но она отметила, что конкретно с такой проблемой сталкиваются многие, а с более индивидуальными случаями лучше обращаться к специалисту.

Психолог уточнила, что в сетях у мам нет возможности изложить всё детально и вести долгий разговор. Поэтому, если просто говорить о проблеме онлайн, можно лишь усугубить неуравновешенное психологическое состояние женщины, спросившей совета. Кроме того, из-за поверхностного подхода пользователи в редких случаях могут устранить симптомы, но не причины.

Иногда причиной истерики ребёнка может быть поведение мамы и её восприятие своих действий. Поддержка пользователей снимает тревожность, но корень проблемы не устраняет Анна Лозинина, детский и семейный психолог, психотерапевт

Она отметила, что советы слушать можно, но только тех, кто сам проверил их на своём опыте.

Виктория Здорнова, клинический, детский и семейный психолог центра "Вита арс", уточнила, что по серьёзным вопросам лучше не слушать советов, потому что никто из советчиков за последствия отвечать не будет.

Отдушина для мам

Утверждать, что группы для мам вредны, было бы неправильно. В них всё равно есть много полезного.

Психолог Виктория Здорнова объяснила, что общение с такими же мамами помогает успокоиться.

— Само по себе общение с себе подобными, у кого тоже могут возникать различные трудности, позволяет снизить ощущение отдалённости в своих проблемах. Некоторым мамам нужно просто немного поговорить на ту или иную тему и таким образом сформировать или скорректировать своё собственное понимание, — говорит она.

Действительно, мамы Евгения Кузюрина и Дарья Григорьева приходят в группу именно за поддержкой.

— Все вокруг говорят, что я не права, и я сама начинаю чувствовать себя дурой. Помогите мне обрести немного уверенности! — просит Дарья Григорьева.

Кроме того, для комфорта участников в некоторых группах запрещают обесценивать комментарии или опыт других участников группы. Об этом рассказала Наталья Жигилёва, модератор одной из самых популярных "мамских" групп.

— В группе блокируют за унижения и оскорбления. Это единственное ограничение, — подтвердила Виктория Лебедь, администратор группы mamocheknet.

По словам мамы Галины Дрошневой, ещё одной причиной, по которой мамы сидят в подобных группах, является социальная изоляция.

В Интернете хоть какая-то иллюзия общения, а в реальной жизни друзей с общими интересами или нет, или они далеко Галина Дрошнева, мама

Она отметила, что в группах сидеть удобно: информация адаптирована для мам, например, длинные лекции ужаты до небольшого текста, а в пабликах сидеть можно, даже когда рядом спит ребёнок.

Удобная альтернатива

Но почему бы всем этим мамам не встретиться? Неужели столь большие сообщества не могут создать некий кружок по интересам в реальности? И ведь участников было бы немало!

— Лучшим способом решить и обсудить все вопросы всё равно являются личные встречи с психологами и мамами. Потому что это всегда включённое общение в отличие от групп в Сети. В онлайн-пространстве нет осмысления навыков и знаний, — убеждена Светлана Вепренцова, кандидат психологических наук, семейный психолог, доцент кафедры преподавателей Российского медицинского университета им. Пирогова и руководитель центра психологической помощи "Понимание".

Именно поэтому в её центре организован специальный кружок, где под присмотром психолога мамы обсуждают все самые важные вопросы в то время, как их ребёнок играет с нянечкой. Но встречи платные и проводятся всего один раз в неделю по полтора часа.

Поэтому есть другие варианты. Например, один из них — кружок "Мамочки Купчино".

Он организован в Санкт-Петербурге специально для общения мам. Анастасия Иванова, организатор этих встреч, объяснила, что целью проекта стало желание вывести онлайн-общение за рамки соцсетей. И это получилось. Проект настолько актуален, что встречи проходят регулярно, а другие районы просят организовать встречи и у них.

— На встречах мы общаемся, занимаемся с малышами, слушаем лекции специалистов, проводим мастер-классы и многое другое. Основная идея — зародить традицию добрососедских посиделок, — рассказывает она.

Подобных инициатив должно быть больше, и мамам самим нужно социализироваться, а не замыкаться в онлайн-пространстве. Скоро лето, а значит, пора выводить детей на улицу. А мамам идти общаться с другими детьми и родителями в реальности, просто наслаждаясь встречами. По возможности — не болеть и психологически реабилитироваться.

Читайте также:

"Жалею, что родила": почему женщины хотят вернуть всё обратно

Деньги на детях. Как можно заработать на том, что ты мать?

С животом и гантелью. Можно ли заниматься фитнесом во время беременности?