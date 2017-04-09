Секс напоказ: как утекает в Сеть наша интимная жизнь

Благодаря Интернету и скорости распространения информации под прицелом оказываются не только истории с душком и "голые" фото, но и вполне, казалось бы, невинные вещи и ситуации, которые тем не менее могут серьёзно подмочить репутацию.

Частная жизнь — дело сугубо личное. А уж интимная её сторона в узком смысле этого слова — и подавно. И, конечно, мало кто хочет, чтобы в курсе оказался весь белый свет, включая коллег и партнёров. Только вот в жизни нередко случается по-другому, и косой взгляд коллеги вызван не прибавкой к зарплате, а пикантным видео с твоим участием, которое он посмотрел по дороге на работу где-то в Сети.

Так получилось, что с интимом чаще залетают личности известные, что вполне объяснимо, учитывая их публичность. С ними случаются разные истории. Бывает, что интерес подогревают они сами, сознательно допустив утечку, но случается и по-другому.

Скромность напоказ

Обычно где-то в Интернете всплывают вдруг интимные фото или видео. То певица-русалка плещется в ванной, то муж певицы гордо помахивает мышцами и прочими частями тела перед камерой, то светская "лЭди" (в прошлом участница реалити-шоу о любви) предаётся оральным утехам с кавалером. То ли это действительно они, то ли двойники, то ли сами "залили", то ли ноут вскрыли — кто его знает! Но даже на порносайтах ввели специальный раздел "знаменитости", значит, есть спрос, а спрос, как известно, рождает предложение.

И вот плавают такие фото в Интернете, вызывая средней интенсивности обсуждения. Обсуждают в основном размеры, технику, стрижки, ну и постёбывают временами. Все довольны: поклонники наслаждаются голыми звёздами, звёзды подращивают количество подписок в "Инстаграме" и, отряхивая от нафталина концертные костюмы, делают вид, что "не в курсе".

Но всё меняется, когда снимки попадают в какое-нибудь издание. Тут все сразу и громко заявляют, что никакого отношения к снимкам не имеют, это не они и вообще "их украли". Для меня всегда загадка, почему эти вопли не раздаются в адрес порносайтов, на которых фотки висят годами. Хотя понятно, что с порносайтов много не поимеешь — все они зарегистрированы не в России. Да и шума особого не получится. А тут и оскорблённую невинность можно показать и оправдаться, мол, "оклеветали!", и денег получить, если повезёт. Ну и упоминаемость, конечно, подрастёт — о таких судах обычно много пишут, а любой пиар для некоторых лучше, чем его отсутствие.

В суде, скромно потупив глазки, "нонешняя лЭди" будет смущённо вздрагивать при слове "минет" и выдавать себя за особу королевских кровей, как будто забыв в приступе внезапной амнезии своё бурное телевизионное прошлое. Имидж сменился, а суть осталась прежней.

Жизнь под прицелом

Безусловно, тяжело являться объектом пристального внимания: поклонников интересует буквально каждая мелочь, а медиаимперии готовы щедро платить за эксклюзив из жизни звёзд. Немногие любят жизнь напоказ. Некоторые закрыты даже чересчур, скрывая количество кошек, а другие просто хотят иметь возможность жить хотя бы иногда как обычные люди. К сожалению, мало кому из звёзд удаётся сохранить свою жизнь неприкосновенной. Ведь нацеловавшись вечером с бойфрендом, из утренних газет ты можешь узнать, что на свидании вы были не вдвоём, а твой бойфренд не достиг совершеннолетия.

Кстати, журналистов на свидание пригласил тоже он. И гонорар получил, и порцию славы. Ты попробуешь разобраться с ним в суде, но вряд ли добьёшься успеха: в интимной жизни всегда двое, и если один раскрыл тайны своей жизни, попутно сдав тебя с потрохами, то шансов немного. На эксклюзив всегда найдётся покупатель — моральные принципы тут ни при чём.

Впрочем, такие истории не в новинку и за пределами российского шоу-бизнеса.

В 2011 году скандальные снимки, опубликованные журналом Star Magazine, подпортили немало нервов примерной маме, жене и послу доброй воли ООН — Анджелине Джоли. Фото обнажённой актрисы, сделанные более 10 лет назад, по слухам, передал изданию бывший муж Джоли — Билли Боб Торнтон, с которым Анджелина рассталась в далёком 2003.

Широко известна также история хакера из Флориды, взломавшего компьютеры более 50 человек, среди которых оказались Кристина Агилера, Мила Кунис, Скарлет Йоханссон. Подбирая пароли к аккаунтам звёзд, хакер стал обладателем не только частных писем и интимных фотографий, но и сценариев, а также информации о банковских счетах своих жертв.

Правда, о некоторых звёздах не известно практически ничего. Кроме того, что они сами считают нужным сообщить прессе. То ли скрываются тщательнее, то ли живут жизнью кристальной, прозрачной и оттого неинтересной — нет повода для сплетен.

Но звёзды уже, конечно, попривыкли — обратная стороны славы не всегда привлекательна. Тяжелее приходится обычным людям, которые вдруг оказываются вовлечёнными в секс-скандал.

Интимная жизнь российской полиции

Марина с детства знала, что работать пойдёт в милицию. Так и получилось. Окончив высшую школу милиции, Марина поступила на службу и со временем добилась весьма ощутимых успехов. На работу всегда шла с удовольствием. А вот в личной жизни не сложилось. Дочь подрастала, а отношения с мужем окончательно разладились. Он всё чаще оставался ночевать у своей матери, пока окончательно не съехал от Марины. Развод оформлять не стали. И жизнь потекла своим чередом — у каждого своя.

С Игорем Марина познакомилась на работе. Роман развивался канонически — цветы, прогулки под луной, первые поцелуи. Когда отношения окрепли, Марина познакомила Игоря с дочерью и всерьёз задумалась о разводе. Но не успела. Муж заявился в гости посреди ночи без предупреждения, открыв дверь своим ключом и застав Марину с Игорем в недвусмысленной позе. Практически перешедший в разряд "бывших" муж был взбешён, обнаружив соперника. Он стал снимать незадачливых обнажённых любовников на телефон, сопровождая съёмку едкими комментариями. С криком "Доча, смотри! Твоя мама — ******!" ворвался в детскую, напугав подростка. Игорю и Марине с трудом удалось выставить мужчину за дверь. На следующее утро пара проснулась знаменитой. Съёмку обманутый муж выложил в "Ютуб" и соцсети. За несколько часов видео набрало десятки тысяч просмотров.

Не знаю, удалось ли Марине с Игорем как-то наказать теперь уже окончательно бывшего мужа, но суд они проиграли. А видео можно и сейчас увидеть на просторах Интернета…

"Секшуал харрасмент" по-русски

А бывает так, что ты и не в курсе, что где-то уже разгорается секс-скандал с твоим участием... Работаешь себе, руководишь, любишь жену и детей, а если и позволяешь себе лёгкие отступления от правил, то исключительно под покровом ночи в строго засекреченной локации. В подчинении

у тебя много людей, есть среди них и дамочки — совсем юные, бальзаковского и даже постбальзаковского возраста. Последние — самые опасные. Но об этом ты узнаешь после прямого эфира ток-шоу на федеральном канале, где одна из постбальзаковских на всю страну обвинит тебя в сексуальных домогательствах! Ты ни сном, ни духом, а в седьмом айфоне жена мёртвым голосом требует объяснений, служебный разрывается от звонков с требованием комментариев, а акционеры коротко и ясно дают понять, что это провал.

А ты всего лишь похвалил когда-то новый костюм дамочки или сделал комплимент её причёске по русской привычке к галантности. Хотя и причёска так себе, и костюмчик не ахти. А потом ты дамочку поругал за серьёзную ошибку в работе и лишил премии, например. С болью в сердце, конечно. Только вот дамочка обиделась всерьёз — и вот тебя уже вызывают в прокуратуру, куда дамочка написала заявление, что ты предлагал ей много разного неприличного, поглаживал, постукивал и всячески домогался. Дело, конечно, не заведут, а вот Интернет запомнит эту историю надолго. И твоя жена. И дамочка, которая возьмёт этот приём на вооружение и на манер американских феминисток будет называть сексуальным домогательством желание мужчины придержать ей дверь. Бывает и такое — тут уж никто не застрахован.

В век видеоблогеров и гражданской журналистики героем сетевых интимных хроник может стать любой. Вряд ли кто-то обрадуется, обнаружив своё хоум-видео в Сети, за исключением завзятых эксгибиционистов, конечно. И перед коллегами стыдно, и перед детьми, даже если пока их нет, да и на карьере может отразиться не лучшим образом. Поэтому, если уж так — лучше всё надёжно спрятать за семью паролями, а ещё лучше — не снимать вовсе. Хотя и это не гарантия.

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