Любимыми писателями российских детей стали Чуковский, Барто и Маршак

Из персонажей подрастающее поколение больше всего любит доктора Айболита, Винни-Пуха, Незнайку и Карлсона.

Больше всего российским детям нравятся произведения Корнея Чуковского (14%), Агнии Барто (11%) и Самуила Маршака (9%), как показал опрос проекта "Дети Mail.Ru", в котором приняли участие более 10 тыс. человек с детьми в возрасте до 10 лет. Примечательно, что книги этих авторов любили читать в детстве и их родители. Любимыми персонажами подрастающего поколения оказались доктор Айболит (13%), Винни-Пух (12%), Незнайка (10%) и Карлсон (10%).

На вопрос "как часто вы читаете своим детям книги" более половины родителей (53%) ответили, что читают ежедневно, каждый четвёртый (24%) — два-три раза в неделю. В 13% семей детям читают несколько раз в месяц и только в 5% не читают вообще.

В основном российские родители (88%) выбирают для детей отечественные книги, 10% опрошенных родителей — книги на английском (6%) и других иностранных языках (4%).

В 36% российских семей подрастающему поколению в основном читают мамы, и только в 3% семей за книги садятся папы. При этом 30% респондентов сказали, что в их семьях домочадцы разделяют поровну обязанность чтения детям вслух, а у каждого пятого опрошенного ребёнок уже читает самостоятельно.

У большей части детей респондентов любимый досуг — просмотр мультфильмов. 24% родителей высказались за игры, столько же — за прогулки. И только 9% участников опроса уверены, что другим видам досуга ребёнок предпочтёт чтение.

При этом опрос показал, что родители предпочитают покупать книги в магазинах в пику некогда популярным походам в библиотеки.

Библиотеки с детьми посещает треть (30%) родителей: 13% — не реже раза в месяц, 7% — каждую неделю, 6% — раз в полгода. Подавляющее большинство (71%) респондентов сказали, что в библиотеки не ходят.