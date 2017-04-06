Клименко: Запрет детям до 14 лет пользоваться соцсетями не учитывает реальность

Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", по которому детям до 14 лет будет воспрещён вход в соцсети. Остальные же пользователи смогут иметь только одну страницу под своим именем: для подтверждения личности будет необходимо предъявлять паспорт.

Герман Клименко, советник президента России по развитию Интернета отметил, что проект неточен и почти все его пункты — некорректны. Поэтому он больше похож на декларацию, чем на закон.

Этот текст не учитывает, что у сети "ВКонтакте" сейчас есть не только российские пользователи, но и 15–20 млн русскоязычных украинцев, 7 млн русскоязычных пользователей из Казахстана, 4 млн из Белоруссии. Получается, мы их всех теряем? Герман Клименко, советник президента России по развитию Интернета

Он отметил, что под определение социальной сети сейчас попадают любые ресурсы, где осуществляется коммуникация. Например, те же СМИ, где можно оставлять комментарии.