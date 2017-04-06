Мизулина раскритиковала отказ поддержать закон о минимальном размере алиментов

Член Совета Федерации Елена Мизулина раскритиковала решение Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей оставить без поддержки проект закона об установлении минимального размера алиментов. Мизулина — одна из авторов документа, внесённого на рассмотрение нижней палаты ещё в 2012 году.

Сенатор отметила, что принятие этого закона стало бы "огромным шагом к решению алиментной проблемы в России, с каждым годом получающей всё больший размах".

Проблема невыплаты алиментов остается крайне острой. Моя приёмная завалена обращениями родителей, вынужденных в одиночку обеспечивать ребёнка и не имеющих реальных инструментов воздействия на второго родителя-неплательщика. Два миллиона российских детей, которые по закону должны получать алименты, этих средств, увы, не имеют! Елена Мизулина, член Совета Федерации

Член Совфеда считает, что документ позволил бы разрушить популярную практику ухода от уплаты алиментов, когда неплательщик либо скрывает свои доходы, либо ссылается на отсутствие или низкий уровень заработка.

— Получается ситуация, при которой алименты, если и взыскиваются, то в ничтожно малых размерах, недостаточных для обеспечения ребёнка. Установление нижнего предела выплат позволит нивелировать эти риски, — добавила она.

Законопроект предлагал установить минимальный размер алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей. Сейчас такая норма отсутствует, и суды, взыскивая алименты, не связаны никаким нижним пределом. Минимальным размером алиментов авторы инициативы предлагали считать четверть прожиточного минимума для ребёнка, установленного в субъекте РФ, на территории которого проживает ребёнок.