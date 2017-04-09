"Тугосеря сисю подудонил". Удивительный сленг овуляшек

Овуляшки — мамочки, которые сходят с ума от своих детей. Они настолько засюсюкали всё вокруг, что обычные слова у них превратились в нечто нечитабельное. Лайф объясняет самые популярные слова овуляшек.

"Мой малыш сисю подудонил", "что сделать, чтобы ребёночек сделал среньк-среньк" и "пупсик с сахарными пропердольками пополз". Всё это — классические фразы овуляшек. Мы составили набор слов, которые сложно понять, если вы не овуляшка. Пропердольки — продукт жизнедеятельности дитяти, выделяемый после переваривания пищи. Часто употребляется с определением "сахарные". Инсеменашка — пупсик, зачатый посредством искусственного оплодотворения. ТТТ — суеверное поплёвывание в сторону. Подудонивать — сосать сисю, при этом вызывая у мамы сильнейший приступ ми-ми-ми. Июлёнок — голопопик, родившийся в седьмом месяце года. Полосатость — оплодотворённая овуляшка, вынашивающая пузожителя. Порастушечки — дочки и сыночки детсадовского возраста. Тугосеря — дитятя, который не может сделать покакушки. Шилопоп — очень активное дитя овуляшки. ЛЯ — овуляшки употребляют аббревиатуру для уменьшения времени произношения слов "левый яичник".