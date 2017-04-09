"Тугосеря сисю подудонил". Удивительный сленг овуляшек

"Мой малыш сисю подудонил", "что сделать, чтобы ребёночек сделал среньк-среньк" и "пупсик с сахарными пропердольками пополз". Всё это — классические фразы овуляшек. Мы составили набор слов, которые сложно понять, если вы не овуляшка.
Пропердольки — продукт жизнедеятельности дитяти, выделяемый после переваривания пищи. Часто употребляется с определением "сахарные".
Инсеменашка — пупсик, зачатый посредством искусственного оплодотворения.
ТТТ — суеверное поплёвывание в сторону.
Подудонивать — сосать сисю, при этом вызывая у мамы сильнейший приступ ми-ми-ми.
Июлёнок — голопопик, родившийся в седьмом месяце года.
Полосатость — оплодотворённая овуляшка, вынашивающая пузожителя.
Порастушечки — дочки и сыночки детсадовского возраста.
Тугосеря — дитятя, который не может сделать покакушки.
Шилопоп — очень активное дитя овуляшки.
ЛЯ — овуляшки употребляют аббревиатуру для уменьшения времени произношения слов "левый яичник".
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