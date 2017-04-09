"Тугосеря сисю подудонил". Удивительный сленг овуляшек

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"Тугосеря сисю подудонил". Удивительный сленг овуляшек

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Кадр из фильма “Босс-молокосос”/kinopoisk.ru

Овуляшки — мамочки, которые сходят с ума от своих детей. Они настолько засюсюкали всё вокруг, что обычные слова у них превратились в нечто нечитабельное. Лайф объясняет самые популярные слова овуляшек.

"Мой малыш сисю подудонил", "что сделать, чтобы ребёночек сделал среньк-среньк" и "пупсик с сахарными пропердольками пополз". Всё это — классические фразы овуляшек. Мы составили набор слов, которые сложно понять, если вы не овуляшка.

Пропердольки — продукт жизнедеятельности дитяти, выделяемый после переваривания пищи. Часто употребляется с определением "сахарные".

Инсеменашка — пупсик, зачатый посредством искусственного оплодотворения.

ТТТ — суеверное поплёвывание в сторону.

Подудонивать — сосать сисю, при этом вызывая у мамы сильнейший приступ ми-ми-ми.

Июлёнок — голопопик, родившийся в седьмом месяце года.

Полосатость — оплодотворённая овуляшка, вынашивающая пузожителя.

Порастушечки — дочки и сыночки детсадовского возраста.

Тугосеря — дитятя, который не может сделать покакушки.

Шилопоп — очень активное дитя овуляшки.

ЛЯ — овуляшки употребляют аббревиатуру для уменьшения времени произношения слов "левый яичник".

Автор:
ЕВ
Елизавета Волкова
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