Мир сошёл с ума: из-за чего Диана Шурыгина попала в психиатрическую больницу?

Диана Шурыгина, которая после изнасилования стала известна далеко за пределами родного Ульяновска, обратилась к врачам за помощью.

Мать девушки настояла на том, чтобы она прошла обследование в психиатрической клинике для определения курса лечения. По предварительным данным, Шурыгиной будет назначено лечение на два месяца, чтобы помочь девушке вылечить психическое расстройство, появившееся после всех случившихся с ней событий.

По словам детского психолога Ирины Щегловой, возможно, Диана сама не понимает, что ей нужно лечиться, именно поэтому на госпитализации настояла мама.

— Само по себе изнасилование, угрозы, нападения на родителей — всё это могло привести к тяжёлым психическим расстройствам. И последующие события усугубляли состояние. В принципе, вся ситуация достаточно тяжёлая, — отмечает специалист.

Психолог Анна Галицина также одобряет то, что мать настояла на обследовании.

— В острой форме стоит начать с медикаментозного лечения, поддержать организм, восстановить сон. Параллельно или после стоит проходить консультирование у психолога, схожее с посттравматическим лечением. Лучше на какое-то время сменить место жительства или как минимум прервать общение с людьми, которые провоцируют боль, как в реальной жизни, так и в соцсетях, — советует Галицина.

Действительно, изнасилование считается одним из самых психотравмирующих происшествий и зачастую вызывает у пострадавших посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), а оно иногда является показанием для госпитализации в психиатрический стационар, считает нейропсихолог Катерина Шацкова.

— В данной ситуации ещё большую травму для неокрепшей психики могло нанести повышенное внимание со стороны прессы и общественности. А у популярности всегда две стороны: любовь и ненависть. В истории с этой девушкой мало кто остался равнодушным, внимание к её персоне было поистине зашкаливающим. Конечно, это могло спровоцировать нестабильность психического состояния в данный момент, — подчёркивает Шацкова.

Также, если принимать во внимание то, что, по официальным данным, над потерпевшей было совершено сексуальное насилие, то тут ещё имеет место ретравматизация — как вновь открытая рана, на которую ещё и щедро посыпают солью. Поэтому самое лучшее сейчас, по мнению нейропсихолога, покой со стороны общественности и наблюдение потерпевшей специалистом.

Изнасилование — очень серьёзное испытание для человека. Человек, побывавший в роли изнасилованного, испытывает огромный стыд и страх, начинает сомневаться в своей силе, свободном выборе, в возможности защитить себя и впредь, возможности близких или полиции защитить. Человек бывает угнетён и подавлен. Его мучают вопросы: почему именно я? Как я смогу дальше доверять людям? Иногда жертва начинает ненавидеть своё тело и "убивать" его — принимать наркотики, склоняться к суициду.

По словам психолога Анны Галициной, в разных культурах и в разные времена к изнасилованию относились по-разному, но почти всегда есть склонность обвинять жертву.

— Мол, женщина сама виновата, что спровоцировала насильника, и что якобы хороших девушек не насилуют. Так думают и говорят люди для того, чтобы чувствовать себя защищёнными. Так им кажется, что подобное с ними не произойдёт. И конечно же, подобные комментарии ранят пострадавшего ещё больше.

Психическое расстройство могут спровоцировать и гораздо менее экстремальные события, чем изнасилование, если человек к ним не готов, а реакция окружающих, которая не совпадает с ожиданиями человека на это событие, усугубляет расстройство. Человеку кажется, что не просто произошло что-то из ряда вон выходящее, но и мир вообще сошёл с ума, отмечает психолог.

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