Подруга многодетной матери Светланы Дель опровергла информацию о её задержании

Ранее в СМИ появилось сообщение, что полиция задержала в Москве многодетную мать Светлану Дель в рамках возбуждённого ранее уголовного дела по статье 156 УК РФ ("Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на собственный источник.

Подруга Светланы Мария Эрмель в разговоре с Лайфом опровергла эту информацию.

Я с ней только что разговаривала по телефону. Никто её не задерживал, она собирается из Москвы в Петербург Мария Эрмель

Напомним, в январе 2017 года из семьи Дель изъяли 10 приёмных детей, после того как воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из них кровоподтёки. Позже двоих из них отдали на попечение бабушке, матери Светланы Дель, проживающей в Петербурге.