ВЦИОМ: Бедностью считается доход ниже 15,5 тысячи рублей на человека

По данным ВЦИОМ, россияне считают бедными тех, чей уровень дохода не превышает 15 506 рублей на человека. При этом два года назад респонденты называли сумму 11 173 рубля.

За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это почувствовали. У многих "докризисные" доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни Иван Леконцев, аналитик ВЦИОМ

Однако по-настоящему бедными 80% назвали тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Таких в марте было зафиксировано 35%. Из них для 6% затруднительна даже покупка продуктов, а у 29% не хватает денег на новую одежду.

— Социальную напряжённость несколько снижают реально невысокий уровень потребностей россиян и готовность потерпеть временные неудобства и лишения. Ведь к подлинно бедным респонденты отнесли лишь тех, у кого денег едва хватает на еду и одежду, а потребление выше этого уровня можно обеспечить себе и с доходами ниже 15 506 рублей, — отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.