В подмосковном загсе назвали самые популярные и редкие имена для новорождённых

По словам начальника Главного управления ЗАГСа Московской области Елены Филатовой, самыми популярными именами в Подмосковье в январе — марте 2017 года для девочек стали Софья, Анастасия и Мария.

— Самыми популярными именами в Подмосковье уже два года подряд для мальчиков являются Александр, Артём и Максим. Эти имена являются стабильно лидирующими. В прошлом году самым популярным именем было Александр, а в этом году — Артём. Кроме того, популярными именами являются Иван, Михаил, Дмитрий и Даниил, — рассказала Филатова.

Самыми редкими мужскими именами стали Спиридон, Фрол и Устин. Она также отметила, что среди самых редких женских имен оказались Марта, Жанна, Лукерья.

— В то же время популярным именем среди редких у жителей Московской области является Ярополк, — уточнила начальник Главного управления ЗАГСа Московской области Елена Филатова.