За первый квартал 2017 года в Подмосковье родилось более 21 тысячи детей

Начальник Главного управления ЗАГСа Московской области Елена Филатова сообщила, что впервые за 20 лет рождаемость в Московской области в целом растёт.

В 2016 г. в Подмосковье родилось 97 тыс. 821 ребёнок, что на 1,3 тыс. детей больше, чем в 2015 г. В I квартале 2017 г. в Подмосковье родилось 21 тыс. 269 детей Елена Филатова, начальник Главного управления ЗАГСа Московской области

Также Филатова сообщила о смертности, которая в 2016 году составила 95 тыс. 660 человек, а в I квартале 2017 года — 23 тыс. 734 человека.