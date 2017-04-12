За первый квартал 2017 года в Подмосковье родилось более 21 тысячи детей

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За первый квартал 2017 года в Подмосковье родилось более 21 тысячи детей

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Фото © РИА Новости/Александр Кондратюк

Начальник Главного управления ЗАГСа Московской области Елена Филатова сообщила, что впервые за 20 лет рождаемость в Московской области в целом растёт.

В 2016 г. в Подмосковье родилось 97 тыс. 821 ребёнок, что на 1,3 тыс. детей больше, чем в 2015 г. В I квартале 2017 г. в Подмосковье родилось 21 тыс. 269 детей

Елена Филатова, начальник Главного управления ЗАГСа Московской области

Также Филатова сообщила о смертности, которая в 2016 году составила 95 тыс. 660 человек, а в I квартале 2017 года — 23 тыс. 734 человека.

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