В Москве "соцработницы" украли у пенсионерки миллион рублей и золото

Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ сообщает, что на юго-востоке столицы у пенсионерки были украдены 980 тысяч рублей и золотые украшения.

В квартиру к пенсионерке 1935 года рождения под видом соцработников пришли две женщины, после ухода которых у хозяйки пропали 980 тыс. рублей и золотые украшения. Общий материальный ущерб составил 1 миллион 30 тысяч рублей. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража".