Декольте сенатора Бразилии скрасило скучное заседание, но нашлись недовольные

44-летняя бразильянка Ана Паула да Силва пришла на церемонию вступления в должность в супероткровенном наряде, но смелость политика оценили не все.

Мама двоих детей, а по совместительству новоиспечённый сенатор Бразилии шокировала внешним видом не только своих коллег, но и многих пользователей Сети. Бразильянка явилась на присягу в сексуальном образе, который состоял из комбинезона на тонких лямках с эффектно глубоким и широким вырезом.

Дополняли образ ярко-красная помада и пиджак, который она потом решила снять, не оставив особо впечатлительным людям шансов. Фото с леди в красном стали разлетаться по Сети. И одни пользователи рассыпались в комплиментах, завороженные её красотой. А другие, коих оказалось немало, критиковали её за неуместный выбор. Но всех так или иначе интересовало одно — декольте.

Вы одеты как гулящая женщина и ждёте, что вас назовут леди? analovric1

Есть люди, которые заботятся об одежде и вещах и забывают, зачем пришли в политику leonardo_henriqueluz

Ана парировала нападки, дав интервью телеканалу NSC TV. По словам политика, она не рассчитывала, что внимание будет приковано к её груди. Она заявила, что пришла туда не для того, чтобы её оценивали. И в целом Ана считает, что общество уже должно научиться принимать женщин такими, какие они есть.

Думала, что люди будут говорить о красном наряде, но они сосредоточились на декольте. У женщин есть грудь, а у меня она большая. <...> Женщины пришли в политику, и общество должно привыкнуть к ним Ана Паула да Силва