Декольте сенатора Бразилии скрасило скучное заседание, но нашлись недовольные

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Декольте сенатора Бразилии скрасило скучное заседание, но нашлись недовольные

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Фото: instagram/deputadapaulinha, facebook/Ana Paula da Silva

44-летняя бразильянка Ана Паула да Силва пришла на церемонию вступления в должность в супероткровенном наряде, но смелость политика оценили не все.

Мама двоих детей, а по совместительству новоиспечённый сенатор Бразилии шокировала внешним видом не только своих коллег, но и многих пользователей Сети. Бразильянка явилась на присягу в сексуальном образе, который состоял из комбинезона на тонких лямках с эффектно глубоким и широким вырезом.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/deputadapaulinha/" target="_blank"><strong>deputadapaulinha, </strong></a>facebook/<strong>Ana Paula da Silva</strong></p>

Дополняли образ ярко-красная помада и пиджак, который она потом решила снять, не оставив особо впечатлительным людям шансов. Фото с леди в красном стали разлетаться по Сети. И одни пользователи рассыпались в комплиментах, завороженные её красотой. А другие, коих оказалось немало, критиковали её за неуместный выбор. Но всех так или иначе интересовало одно — декольте.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/interativa_araguaia/" target="_blank"><strong>interativa_araguaia</strong></a></p>

Вы одеты как гулящая женщина и ждёте, что вас назовут леди?

analovric1

Есть люди, которые заботятся об одежде и вещах и забывают, зачем пришли в политику

leonardo_henriqueluz

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/deputadapaulinha/" target="_blank"><strong>deputadapaulinha</strong></a></p>

Ана парировала нападки, дав интервью телеканалу NSC TV. По словам политика, она не рассчитывала, что внимание будет приковано к её груди. Она заявила, что пришла туда не для того, чтобы её оценивали. И в целом Ана считает, что общество уже должно научиться принимать женщин такими, какие они есть.

Думала, что люди будут говорить о красном наряде, но они сосредоточились на декольте. У женщин есть грудь, а у меня она большая. <...> Женщины пришли в политику, и общество должно привыкнуть к ним

Ана Паула да Силва

<p>Ана Паула да Силва (справа). Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/deputadapaulinha/" target="_blank"><strong>deputadapaulinha</strong></a></p>

Все мы знаем, что нам дали наши "правильно" одетые политики. Какая разница, что они [политики] носят, если делают хорошие вещи для избирателей

wireditfellow

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