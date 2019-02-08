Декольте сенатора Бразилии скрасило скучное заседание, но нашлись недовольные

Мама двоих детей, а по совместительству новоиспечённый сенатор Бразилии шокировала внешним видом не только своих коллег, но и многих пользователей Сети. Бразильянка явилась на присягу в сексуальном образе, который состоял из комбинезона на тонких лямках с эффектно глубоким и широким вырезом.
Дополняли образ ярко-красная помада и пиджак, который она потом решила снять, не оставив особо впечатлительным людям шансов. Фото с леди в красном стали разлетаться по Сети. И одни пользователи рассыпались в комплиментах, завороженные её красотой. А другие, коих оказалось немало, критиковали её за неуместный выбор. Но всех так или иначе интересовало одно — декольте.
Вы одеты как гулящая женщина и ждёте, что вас назовут леди?
analovric1
Есть люди, которые заботятся об одежде и вещах и забывают, зачем пришли в политику
leonardo_henriqueluz
Ана парировала нападки, дав интервью телеканалу NSC TV. По словам политика, она не рассчитывала, что внимание будет приковано к её груди. Она заявила, что пришла туда не для того, чтобы её оценивали. И в целом Ана считает, что общество уже должно научиться принимать женщин такими, какие они есть.
Думала, что люди будут говорить о красном наряде, но они сосредоточились на декольте. У женщин есть грудь, а у меня она большая. <...> Женщины пришли в политику, и общество должно привыкнуть к ним
Ана Паула да Силва
Все мы знаем, что нам дали наши "правильно" одетые политики. Какая разница, что они [политики] носят, если делают хорошие вещи для избирателей
wireditfellow
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