Одно выступление и миллион шуток: 15 самых смешных мемов, посвящённых Лазареву

Многие нашли поразительное сходство Лазарева с известными мемами.
Лазарев на #Eurovision выглядит замечательно pic.twitter.com/gg32ddPR2c— cøward пaуч⎊к (@orsidey) 16 мая 2019 г.
Лазарев би лайк #Eurovision pic.twitter.com/ADjj0wwS7G— beatrice (@__lonely_bitch) 16 мая 2019 г.
(скрин я украл, соре)#eurovision#Евровидение pic.twitter.com/998gfaQOKT— Sabzira⛧𝟔𝟔𝟔 (@KLoZAp1N) 17 мая 2019 г.
Кто-то не смог пройти мимо и не отметить гениальность известного певца.
В финале Евровидения Сергей Лазарев поборется за 1 место с 8-мью лучшими певцами мира#Eurovision pic.twitter.com/JBxFQxydOd— Типичный Максим (@Maxim02841728) 16 мая 2019 г.
#Eurovision — спутницα холмсα. (@cumbergoddess) 17 мая 2019 г.
марвел: война бесконечности — самый амбициозный кроссовер
лазарев: подержите мое пиво
лазарев: pic.twitter.com/6dJT1JVOmP
А тема зеркал никого не оставила равнодушным.
ЛАЗАРЕВ pic.twitter.com/fT9WOcBDwO— яняна (@douthnkbmt) 16 мая 2019 г.
все: сергей лазарев неотразим— lori (@lori__pitts) 16 мая 2019 г.
лазарев: #Eurovision #Eurovision2019 pic.twitter.com/FoSr5fmTpF
ЛАЗАРЕВ#Eurovision #RUS #eurovision2019 pic.twitter.com/PswJt2UA10— пятка штегена (@sosiskastegen) 16 мая 2019 г.
16 мая 2019 г.
Кто-то заметил удивительное сходство с одним из выступлений на Евровидении Димы Билана.
- Дим, в чем ты прошлый раз выступал? Одолжи по-братски для евровидения— Щекастое исчадие ада (@_ischadie_ada_) 17 мая 2019 г.
- Конечно, Сереж
#Eurovision pic.twitter.com/4pGbAkSO9D
Но больше всего зрителей поразила драматичность выступления.
Простите не могу не твитнуть#Eurovision pic.twitter.com/nxvdlzHtwG— Мороженный бездарь (@by_alexwillow) 16 мая 2019 г.
#Eurovision— Райн (@wzairz) 16 мая 2019 г.
Кто-то: не драматизируй
Я: pic.twitter.com/Jf95XGlP1q
максим: знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не пОТЕРЯЙ ЕГО И НЕ СЛОМААААЙ— нαйлушα`🇩🇪 (@holylewy) 17 мая 2019 г.
двенадцатилетняя я:#Евровидение #Eurovision pic.twitter.com/5ygyn4iyBf
На улице Rain, в душе pain— ⭐Your Tears And Love| 10 дней до ЕГЭ⭐ (@Yourtearsandlov) 17 мая 2019 г.
Или коротко о том, как у нас появился новый мем с Сережкой #Eurovision pic.twitter.com/WLEfeD72E8
Мои последние нервные клетки#евровидение #Eurovison pic.twitter.com/sdB2Q9Tr1T— Prince Chameleon (@DPrince110499) 16 мая 2019 г.
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