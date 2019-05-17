Одно выступление и миллион шуток: 15 самых смешных мемов, посвящённых Лазареву

Читайте также

Одно выступление и миллион шуток: 15 самых смешных мемов, посвящённых Лазареву

25

Ничто так не показывает любовь к исполнителю, как народное творчество, ему посвящённое. А Сергея Лазарева у нас просто обожают, особенно если судить по лентам соцсетей. Не успел Серёжа допеть последнюю ноту в полуфинале Евровидения, как "Твиттер" взорвался мемами, ставшими реакцией на слишком драматичный номер. А Лайф отобрал для вас самые смешные и жизненные примеры.

Многие нашли поразительное сходство Лазарева с известными мемами.

Кто-то не смог пройти мимо и не отметить гениальность известного певца.

А тема зеркал никого не оставила равнодушным.

Кто-то заметил удивительное сходство с одним из выступлений на Евровидении Димы Билана.

Но больше всего зрителей поразила драматичность выступления.

Волочкова, Бородина, Лазарев и их котики. Кто ждёт российских звёзд дома

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×