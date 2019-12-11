"Это был сущий ад". Как живёт насильник Шурыгиной спустя 3 года после приговора

Несколько лет назад громкое дело об изнасиловании Дианы Шурыгиной обсуждали по всей стране, и эта тема всплывает до сих пор. Обвинённый Сергей Семёнов раскрыл подробности того, как пережил это время.

В декабре 2016 года Сергея приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Однако суд пересмотрел своё решение и парень вышел из тюрьмы в январе 2018-го. С тех пор Семёнов практически находился под домашним арестом. По словам экс-заключённого, всё закончилось только этим летом и он наконец почувствовал себя свободным, пишет Starhit.

Сейчас я чувствую себя по-настоящему свободным человеком. Больше не надо нигде отмечаться, носить отслеживающий браслет и сидеть в четырёх стенах Сергей Семёнов

Но проблемы на этом не закончились. Из-за судимости Сергей долго не мог устроиться на работу, хотя сильно нуждался в деньгах. Удача улыбнулась через несколько месяцев. Парня наконец взяли на должность таксиста. Однако свободное время Семёнов посвящает правозащитной деятельности, вместе со своим адвокатом помогая другим людям, оказавшимся в подобной ситуации.

За это время Диана Шурыгина успела выйти замуж, развестись и снова завести отношения. Сергей сейчас тоже мечтает о семье, ранее он рассказывал, что встретил девушку, ради которой в том числе переехал из Ульяновска в Самару, и счастлив с ней. Про "ад", через который Семёнову пришлось пройти, он хочет наконец забыть.

Больше всего хочется, чтобы всё плохое осталось позади. Знаете, я прошёл через самый настоящий ад, на этот путь ушло почти три года моей жизни. Теперь хочется наверстать всё, что я упустил. Хочется учиться, жить, любить. Этим и буду заниматься Сергей Семёнов

Осуждённый за изнасилование Шурыгиной пошёл в правозащитники