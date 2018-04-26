"Рунова-Говнова!" Паук обвинил фотографа в срыве концерта из-за опасных таблеток

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"Рунова-Говнова!" Паук обвинил фотографа в срыве концерта из-за опасных таблеток

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На страницах Сергея Троицкого в социальных сетях появилась информация об отмене концерта, который должен был состояться 27 апреля. Сообщается, что музыкант стал жертвой отравления "опасными таблетками" и "ценистым калием".

<p>Скриншот: LIFE</p>

К сообщение прилагается ссылка на страницу фотографа Марии Руновой во "ВКонтакте". Зачем девушке потребовалось травить лидера группы "Коррозия металла", не уточняется.

<p>Фото: соцсети</p>

Впрочем, на странице, посвящённой отменённому концерту, сообщаются подробности отравления. Оказывается, Мария действовала не в одиночку, а вместо таблеток использовался раствор "ценистого калия". К сожалению, непонятно, сколько времени Сергей не замечал опасный яд в своих напитках.

<p>Скриншот: LIFE</p>

Каких-либо официальных заявлений о состоянии музыканта пока не последовало.

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