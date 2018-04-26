"Рунова-Говнова!" Паук обвинил фотографа в срыве концерта из-за опасных таблеток

На страницах Сергея Троицкого в социальных сетях появилась информация об отмене концерта, который должен был состояться 27 апреля. Сообщается, что музыкант стал жертвой отравления "опасными таблетками" и "ценистым калием".

К сообщение прилагается ссылка на страницу фотографа Марии Руновой во "ВКонтакте". Зачем девушке потребовалось травить лидера группы "Коррозия металла", не уточняется.

Впрочем, на странице, посвящённой отменённому концерту, сообщаются подробности отравления. Оказывается, Мария действовала не в одиночку, а вместо таблеток использовался раствор "ценистого калия". К сожалению, непонятно, сколько времени Сергей не замечал опасный яд в своих напитках.

Каких-либо официальных заявлений о состоянии музыканта пока не последовало.