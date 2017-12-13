Отель, ресторан, такси. Как семьи Мантурова и Чемезова строят общий бизнес

Семьи министра промышленности Дениса Мантурова и главы Ростеха Сергея Чемезова связывает много бизнес-активов. Среди них — пансионат и таунхаусы в Геленджике и ресторан в Москве. Появляются всё новые проекты — например, рядом с рестораном скоро откроется отель.

В конце ноября Валентин Мантуров (тёзка отца главы Минпромторга Дениса Мантурова) получил долю 50% в компании "Финансовые системы". Остальная половина принадлежит фирме Станислава Чемезова "Финансовые инвестиции" (это сын руководителя Ростеха Сергея Чемезова). Это следует из данных ЕГРЮЛ (единый госреестр юрлиц).

Валентин Мантуров и раньше контролировал компанию "Финансовые системы" (она была зарегистрирована в 2003 году) — но, как сообщалось, через кипрские офшоры. А сейчас схема владения стала более прозрачной.

Мантуровы и Чемезовы попробовали себя практически в любом бизнесе. Например, вы можете пить вино и даже не догадываться, что оно сделано из винограда, выращенного родственниками министра. Или ехать в такси и не думать, что прямо сейчас делаете чуть богаче семью Чемезова, которая зарабатывает больше миллиарда рублей в год.

Ресторан в "тихом театральном центре"

"Barton — уютный ресторан с уникальной историей в тихом театральном центре города (на ул. Станиславского в Москве. — Прим. Лайфа)", — сказано на его официальном сайте.

Там можно заказать, например, "нежную говяжью вырезку с соусом порто" (1,9 тыс. рублей), шампанское Billecart-Salmon Brut Rose (13,4 тыс. рублей), а заодно продегустировать сигары на "джазово-сигарном гастрономическом вечере" (ресторан часто проводит мероприятия для гостей).

Заведением управляет компания "Холидэй групп" (зарегистрирована в 2011 году), принадлежащая "Финансовым системам".

Отель по соседству

На одном из доменов "Холидэй групп" говорится, что в 2017 году в Москве откроется отель — Barton Hotel Moscow. Гендиректор компании Владимир Гаспарян рассказал Лайфу, что отель "уже есть" и находится рядом с рестораном. К весне планируется оформить юридические документы, и гостиница заработает. Дополнительной информации пока не сообщается.

У "Холидэй групп" есть право использования товарного знака подмосковного гольф-клуба "Пестово". Этим клубом управляют компании, связанные с Виктором Христенко, предшественником Мантурова на посту министра промышленности. Как рассказывал Лайф, это элитный закрытый гольф-клуб, где играет сам Христенко со своими друзьями и деловыми партнёрами.

Такси

"Ходынские крылья" — ещё одна компания, учреждённая "Финансовыми системами" (появилась в 2011 году). Это служба такси.

Как говорится на портале вакансий, это "динамично развивающаяся компания, предоставляющая транспортные услуги по перевозке пассажиров легковыми автомобилями и микроавтобусами". Компания "зарекомендовала себя надёжным перевозчиком и партнёром: член Московской торгово-промышленной палаты; более 150 автомобилей-такси класса "комфорт"; использование персонального подхода к клиентам; предоставление широкого спектра услуг; профессиональная ответственность".

В 2013 году компания стала победителем в госзакупке Объединённой авиастроительной корпорации. Это был запрос предложений на автотранспортное обслуживание. Как было сказано в документации, "с победителями запроса предложений может быть заключён договор". Скорее всего, его заключили, но документы, подтверждающие это, на портале госзакупок на выложены.

"Приморская Остоженка"

Ещё одна компания холдинга — "Жемчужина". На её домене продаются апартаменты и таунхаусы в Геленджике. Один таунхаус стоит около 20 млн рублей.

— В основном покупают москвичи, люди из богатых северных регионов, бизнесмены, — сказала консультант отдела продаж Екатерина. — Но это всё интеллигентные, образованные люди, не те, кто разбогател в 90-е. Есть и вполне известные люди, но не из шоу-бизнеса.

"Традиционно Геленджикская бухта была излюбленным местом отдыха творческой интеллигенции, литераторов, кинематографистов, — сказано на сайте. — Сегодня достоинства уникального климата Геленджика в полной мере оценил российский истеблишмент. Район, где расположился Fellini (так называется комплекс. — Прим. Лайфа), горожане называют приморской Остоженкой.

Пансионат и клиника

Как сообщалось, ещё один проект компании — пансионат "Приморье" и расположенные рядом гостиничный комплекс и медицинский центр. Эта клиника может стать геленджикским филиалом московского Института пластической хирургии и косметологии. Жена министра промышленности Наталья Мантурова — главный внештатный специалист Минздрава по пластической хирургии и совладелец нескольких клиник в Москве. Сообщалось, что в геленджикские проекты планировалось вложить 2,3 млрд рублей.

Почему Геленджик? Возможно, потому что здесь родился тесть Дениса Мантурова Евгений Кисель. Он, как сообщалось, и занялся реновацией корпусов "Приморья".

Кстати, ещё одна геленджикская компания группы — "Мантра" — занимается выращиванием винограда.

Суммарный доход семьи Чемезова за 2016 год, как сообщалось, составил 1,061 млрд рублей. А Мантуров стал самым богатым министром экономического блока в 2016 году (129 млн рублей).

При этом, по документам, некоторые их семейные компании оказались в минусе. Убыток "Финансовых систем" в 2016 году составил 101 млн рублей, "Холидэй групп" — 2 млн рублей, "Ходынских крыльев" (за 2015 год, это последние данные в базе "СПАРК-Интерфакс") — 14 млн рублей.

Сообщалось, что Сергей Чемезов и Денис Мантуров знакомы как минимум с начала 2000-х годов. Они и тогда работали в одной сфере: Чемезов был главой Рособоронэкспорта, а Мантуров — главой "Оборонпрома" ("дочка" этой корпорации).

Чемезов называл Мантурова надёжным другом. Впрочем, он сам тоже неплохой товарищ — по словам экспертов, он помог Мантурову занять кресло министра. Сам он от таких ответственных постов отказывался. Теперь, как говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, Чемезов "де-факто министр оборонной промышленности", при этом "все шишки в правительстве, в том числе от президента, падают на Мантурова".

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отметил, что родственникам чиновников (в отличие от самих чиновников) не запрещено заниматься бизнесом и если нет явного конфликта интересов (то есть если, например, компании не выходят на госзакупки), то всё законно.

Так что с юридической стороны нет никаких проблем. Да и вообще проблем нет — ни с оформлением земли, ни с получением кредитов, ни с проверками надзорных органов. Кто же возьмётся кошмарить родственников министра и тем более одного из самых влиятельных людей в стране — Сергея Чемезова?

— Мы готовы комментировать темы, связанные с предприятиями и холдингами Ростеха, однако данные активы не входят в контур Ростеха и не имеют отношения к деятельности корпорации, — такой ответ Лайфу предоставили в пресс-службе госкорпорации.

Пресс-служба Минпромторга и компания "Финансовые системы" не ответили на запрос Лайфа с просьбой подтвердить информацию об общем бизнесе Мантуровых и Чемезовых и отказались прокомментировать ситуацию.