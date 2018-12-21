Мракобесие перед Рождеством! Новый клип "Ленинграда" идёт на рекорд по дислайкам

По сюжету клипа секретные агенты допрашивают женщину, способную перевоплощаться в монстра. На видео героиня пожирает драгоценности и заодно убивает людей. Песня, как не трудно догадаться, посвящена женской меркантильности.
Поклонники "Ленинграда" новый клип не оценили: количество дислайков уже превысило 26 тысяч. В комментариях пользователи отмечают, что видеоряд получился куда интереснее песни, и вспоминают пародийный клип видеоблогера с ником Satyr.
Песня, напоминающая звуки мракобесья
БАРСИК
В последнее время видеоряд намного интереснее музыкального содержания, но ведь это не заслуга "Ленинграда"
Vera Leshchenko
Можно уже клипы вообще без музыки снимать, всё равно песни отстойные пошли
Сергей Ерошин
Отметим, что "Золото" — всё-таки далеко не самый провальный клип группы "Ленинград". Так, недавний клип на песню "Цой" собрал рекордные 127 тысяч дислайков.
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