Не алкоголем единым. Шнур удивил фанатов подтянутым телом, выложив фото с отдыха

После развода с женой Матильдой музыкант недолго был один и быстро связал себя узами брака с поэтессой Ольгой Абрамовой. И, судя по всему, именно ей принадлежит авторство снимка, на котором Шнур щеголяет голым торсом. Стройная блондинка на фоне моря отражается в стеклянных дверях. К снимку Сергей оставил шуточную подпись.
Зима, крестьяне торжествуют
Сергей Шнуров
Стоит отметить, что фигура звезды заметно изменилась в лучшую сторону благодаря занятиям спортом. На это указали и поклонники в "Инстаграме". Летом певец даже принял участие в марафоне "Белые ночи". Впрочем, рок-н-ролльности звезда не теряет даже в спортивных штанах.
Классный кадр, особенно торс...
elmira_munich
Вы в хорошей форме
titorenko56
Серёга, тебе 25?
ismailov_ruslan_23
А вот фигура девушки на фото вызвала у комментаторов вопросы. Многие не узнали в ней новую избранницу музыканта и стали строить предположения, кто это может быть. Среди версий — Глюкоза и его бывшая возлюбленная Оксана Акиньшина.
Крестьянка хороша)
efimov_an_58
Акиньшина
bellochka2012
Да это Глюкоза, вы чё
misha9838
Замечательный мужик... Вывез бабу
level343
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