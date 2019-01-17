Не алкоголем единым. Шнур удивил фанатов подтянутым телом, выложив фото с отдыха

45-летний рок-музыкант отправился в тёплые края, где продемонстрировал появившийся рельеф мышц.

После развода с женой Матильдой музыкант недолго был один и быстро связал себя узами брака с поэтессой Ольгой Абрамовой. И, судя по всему, именно ей принадлежит авторство снимка, на котором Шнур щеголяет голым торсом. Стройная блондинка на фоне моря отражается в стеклянных дверях. К снимку Сергей оставил шуточную подпись.

Зима, крестьяне торжествуют Сергей Шнуров

Стоит отметить, что фигура звезды заметно изменилась в лучшую сторону благодаря занятиям спортом. На это указали и поклонники в "Инстаграме". Летом певец даже принял участие в марафоне "Белые ночи". Впрочем, рок-н-ролльности звезда не теряет даже в спортивных штанах.

Классный кадр, особенно торс... elmira_munich

Вы в хорошей форме titorenko56

Серёга, тебе 25? ismailov_ruslan_23

А вот фигура девушки на фото вызвала у комментаторов вопросы. Многие не узнали в ней новую избранницу музыканта и стали строить предположения, кто это может быть. Среди версий — Глюкоза и его бывшая возлюбленная Оксана Акиньшина.

Крестьянка хороша) efimov_an_58

Акиньшина bellochka2012

Да это Глюкоза, вы чё misha9838