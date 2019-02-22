Шнуров поставил Собчак на место после того, как она взяла интервью у его бывшей

В соцсетях вспыхнул очередной звёздный баттл. Светская львица обвинила рокера в блокировке ролика, вышедшего на её канале, и он, конечно, не мог не ответить.

В рамках своего ютуб-шоу "Осторожно, Собчак" Ксения побеседовала с бывшей женой рок-музыканта Матильдой Шнуровой, в том числе и про экс-супруга. А после пожаловалась в "Инстаграме", что Шнуров через свою помощницу Наталью обратился в Google с просьбой заблокировать ролик. Хотя ничего плохого там про певца не говорили, как отметила ведущая.

Сегодня я ещё раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили, а сегодня всё-таки заблокировали. Ну что за хрень?( И главное, там же не было никакого говна про тебя, @shnurovs Ксения Собчак

Шнуров нападок не стерпел. У него нашлось что ответить на пассажи светской львицы — музыкант выдвинул обвинение в ответ на обвинение. Без использования нецензурной лексики рокер призвал Ксению уважать закон. Особенно авторское право, которое Собчак, по его словам, нарушила. Ведь ролик заблокировали не по его вине, а по инициативе компании ВИД. В подтверждение своих слов певец выложил скриншот ролика с "Ютуба".

Правда, после публикация из "Инстаграма" рок-музыканта исчезла, а ролик снова доступен для просмотра. У него на данный момент более 800 тыс. просмотров. Отметим, что это не первый скандал у звёзд. Ранее они обменялись матерными стихами по поводу её отношений с мужем.