У "Ленинграда" вышел новый клип, где Шнур оказался женихом-неудачником

На официальном ютуб-канале группы "Ленинград" и Сергея Шнурова презентовали клип на песню "Кабриолет", в котором главную роль исполнила соведущая Ивана Урганта Алла Михеева.

По сюжету клипа героиня Михеевой оказалась непутёвой невестой, которая просыпается после бурной вечеринки от звонка любимого и мчится на свою свадьбу. По пути девушка попадает в серию мелких аварий, красясь и одеваясь за рулём.

Она несётся на красном авто под строки, в которых в том числе упоминается рок-музыкант Егор Летов: "За рулём кабриолета я врубаю Летова". И цитата из его знаменитой песни: "Всё идёт по плану!" А жениха героини Михеевой сыграл не кто иной, как сам Шнур, который выбросил свадебный букет, разозлившись из-за опоздания подружки.

Режиссёром клипа выступила Анна Пармас, которая уже снимала для группы клипы на песни "Экспонат", "В Питере — пить" и "Экстаз". Видео вышло на канале сегодня, 28 мая, и уже набрало более 260 тысяч просмотров. Фанаты разделились на несколько лагерей. Одним понравилось всё, кто-то отметил, что клип вышел лучше песни. А некоторым просто показалось неуместным упоминание Егора Летова.

Блин, Шнур, соберись, какой раз уже клип намного лучше, чем песня mr. andreich

Ну наконец-то! А я думал: сдулись Valdimir